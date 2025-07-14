Tatar da dinledi

Girne’nin gözde turizm adreslerinden biri olan Merit Park Hotel, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Levent’i dinlemeye gelenler arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı. Sahne platformuna çıkan Tatar, sanatçının sosyal sorumluluk projelerindeki başarısını takdir etti.

Türk rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, otelin açık hava sahnesinde sahne alarak yaklaşık bin kişilik hayranı ile buluştu. Yıllardır hem müziği hem de yardımsever kimliğiyle gönüllerde taht kuran sanatçı, güçlü sahne performansı ve içten tavırlarıyla Merit Park misafirlerine adeta müzik ziyafeti sundu.

Gecenin açılışını sevilen parçası “Aşkın Mapushane” ile yapan Haluk Levent, “Rock konseri olacak diye geldim ama her kesimden dinleyicisi olmak insanın mutluluk verici, bu yüzden ben de sizinle beraber eğleneceğim” sözleriyle izleyicilerine ilk andan itibaren samimi bir bağ kurdu. Konser boyunca sahneye hâkimiyeti, izleyiciyle etkileşimi ve enerjisiyle göz dolduran sanatçıya birçok şarkısında dans gruplarının etkileyici koreografileri eşlik etti.

Sahneye sürpriz konuk

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konser alanına gelerek Haluk Levent’e destek verdi ve sanatçının hem sanat dünyasındaki hem de sosyal sorumluluk projelerindeki başarısını takdir etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Haluk Levent’in ülkeye kattığı bu değerli gece için teşekkürlerini iletti. Gecenin anlamını derinleştiren bir diğer özel an ise, sanatçının İsias Otel faciasında yaşamını yitiren gençleri anarak onlara ithafen söylediği şarkı oldu.

Sevilen parçalarıyla kulakların pasını sildi

Gecede seslendirdiği “İçimde Ölen Biri Var”, “Elfida”, “Deniz Üstü Köpürür”, “Zor Aşk”, “Ben Bu Gece Ölmezsem”, “Yollarda Bulurum Seni” gibi sevilen parçalarıyla müzikseverleri adeta zamanda yolculuğa çıkaran Levent, duygusal yoğunluğu yüksek anlarla birlikte temposunu bir an bile düşürmeyerek izleyicilere nefes kesici bir performans sundu.

Sadece kendi eserleriyle değil, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden eserlere de yer veren Haluk Levent, konser sırasında sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı. Bazı parçaları izleyicilerle birlikte söyleyerek hayranlarına benzersiz bir konser deneyimi yaşattı.

Gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Haluk Levent, “Sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluk. Unutulmaz bir geceydi, iyi ki varsınız” sözleriyle sahneden ayrıldı. Sevilen sanatçı, sahne enerjisi, sıcaklığı ve güçlü sesiyle Merit Park Hotel tarihine altın harflerle yazılacak bir performansa imza attı.

Tatar, Levent'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanatçı Haluk Levent'i kabul ederek Şampiyon Meleklerin Adıyaman’da görülen mahkemesi ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu.

Haluk Levent, önemli bir süreç olan İsias davası ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar ve Haluk Levent konu ile ilgili daha da takipçi olunması adına görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyu ilk günden beri hassasiyetle takip ettiğini ifade ederek, felaketle ilgili bir de kitap yazdığını belirtti ve kitabı Haluk Levent’e takdim etti.

Cumhuriyet yerleşkesi karşısında yapılan 400 dönümlük park bitince orada uygun bir yere de Şampiyon Melekler adının verilmesini düşündüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önümüzdeki günlerde farklı projeler için Haluk Levent’le tekrar bir araya geleceğini dile getirdi.

Haluk Levent de “Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile 30 yılı aşkın bir abi kardeş ilişkimiz vardır. Şampiyon Melekler konusunda desteğini görüyoruz ve bu desteğin kararlı şekilde devam edeceğini biliyoruz. Çocukların aileleri adına geldim. Çok olumlu görüşme oldu. Yakında tekrar bir araya geleceğiz. Bu çocukların ailelerinin vicdanlarını rahatlatacak sonuçlar alacağımıza eminim ” ifadelerini kullandı.