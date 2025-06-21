Ayakta alkışlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği 21.Kıbrıs Tiyatro Festivali, Eugène Ionesco’nun kaleme aldığı “Kel Diva” oyunu ile devam etti. Tiyatro, sinema, dizi sektörünün vazgeçilmez oyuncuları olan ünlü sanatçılar Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç gibi sanatçıların yer aldığı oyun büyük beğeni topladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da tiyatro severlerle izledi.

Eser, modern bireyin yalnızlaşmasını, iletişimsizliğini ve toplumsal yabancılaşmasını keskin bir mizah diliyle ele alırken, izleyicilere düşündürücü ve çarpıcı bir sahne deneyimi sundu.

Oyunun çevirisini Hasan Anamur üstlenirken, yönetmenliğini ise Muharrem Özcan yaptı. Yaklaşık 80 dakika süren tek perdelik oyunun biletleri kısa sürede tükendi.

Oyun dün akşam yeniden sahnelendi.