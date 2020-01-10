Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası LAÜ’de konser verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktivite merkezine bağlı Müzik Kulübü tarafından organize edilen, Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni orkestrası konseri Rauf Raif Denktaş salonunda gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi Ersin Kaşif önderliğinde 45 genç müzisyenin oluşturduğu orkestranın , klasik repertuarı ve klasik rock tarzı dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı solistlerinden biri olan Ayşe Akın ve 45 Yetenekli genç müzisyenin arasında, LAÜ Müzik Kulübü Başkan Yardımcısı Recep Kökraf da gecede sahne aldı.

LAÜ Müzik Kulübü Başkanı Çağakan Çelik “ LAÜ Müzik Kulübü olarak yıllardır çok güzel etkinliklere ve projelere imza atıyoruz. Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestra’ında yer almakta ve çello çalmakta. Böyle güzel bir kuruluşu Üniversitemzide ağırlamak bizim için büyük bir keyifti” dedi.

Kaşif: Sevilen eserler seslendirdik

Orkestra Şefi Ersin Kaşif, “Klasik eserlerin ağırlıkta olduğu repertuarımızı sevilen eserlerden seçtik ve aldığımız olumlu tepkiler bunun doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi” dedi. Kaşif “Lefke Avrupa Üniversitesi’nde çok kalabalık bir dinleyici kitlesiyle buluşarak konserimizi yapmamız bizler için çok önemli ve gurur vericiydi” dedi.