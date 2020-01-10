Farklı bir  çözüm yolu

Arzu KÖPRÜLÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş arayanlar ve işverenlerin buluşacağı platform “isbul.gov.ct.tr” web sitesinin lansmanını yaptı.

Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilen tanıtım öncesinde sırasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli Efsun Kaşif Salel projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Sucuoğlu: Toplam işsiz sayısı 9 bin 873

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işsizliğin, sadece KKTC’nin değil günümüzde hemen her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların başında geldiğini ve yarattığı sosyal ve psikolojik etkiler nedeniyle diğer sorunlardan farklılık gösterdiğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumlulukları arasında, işsizliği önleyici tedbirleri almak, iş ve işçi bulma hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlamak, yetişkin insan gücünün planlanmasını yapmak olduğunu kaydetti. Sucuoğlu ayrıca, çalışma yaşamının düzenli, adil, üretken ve uluslararası normlara uygun düzeyde olabilmesi için devletin vereceği hizmetler ve çözüm yollarını tespit etmek ve gerekli yasal düzenlemeleri sağlamak gibi çok önemli görevleri bulunduğunu söyledi.

Devlet Planlama Örgütü’nün (İstatistik Kurumu) 2018 Yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC’de toplam işsiz sayısı 9,873 kişi olarak tespit edildiğini kaydeden Sucuoğlu, işsizlik oranının KKTC genelinde yüzde 6.9 olduğunu belirtti. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 5.7, kadınlarda ise yüzde 9.0 olarak açıklandığını dile getiren Sucuoğlu, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranının ise yüzde 22.0 olarak tespit edildiğini belirtti.

“Kalifiye işgücü bulmakta zorlanılıyor”

İstihdam üzerinde önemle durulması ve mutlaka kısa vadede çözülmesi gereken bir konu olduğuna işaret eden Sucuoğlu, işgücü talebi açısından bir başka önemli sorunun ise, eğitimli veya kalifiye işgücü bulmakta yaşanan zorluk olduğunu belirtti. Sucuoğlu, bu konuda bakanlıktan yardım bekledikleri yönünde haklı bir serzenişte bulunulduğunu kaydederek, “Bu önemsenmesi gereken ve mutlaka, kısa vadede çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Özersay: Mutluluk verici adım

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede özelikle gençlerin yaşamış olduğu işsizlik sorununun bir nebze de olsa aşılmasında, sağlıklı verilerin toplanmasında ve çalışma yaşamında aracılık edenlerin azalmasında ve iş arayanların direk işverenle bir araya gelmesinde katkı sağlayacak böyle bir adımın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Başçeri: İşbirliklerinin öncüsü olacak

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, ”Bu proje, teknolojinin bizi nerelere getirdiğini gösteriyor. Bir internet portalıyla kamu istihdam kurumu yaratılabiliyor” diyerek, projede emeği geçen herkesi kutladı.

Başçeri, İŞKUR modeli üzerinden oluşturulduğu anlaşılan İşbul portalının önümüzdeki dönemde TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek işbirliklerinin öncüsü olacağına inandığını belirtti.

Tatar: Ülkenin en büyük sorunu iş beğenmeme

Başbakan Ersin Tatar ise, böyle toplantıların “siz ne yapıyorsunuz” diyenlere en güzel cevap olduğunu belirterek, ülkenin en büyük sorunlarından birinin “iş beğenmeme” olduğuna işaret etti.

Eğitim sistemini de değerlendirerek ekonominin ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiğini kaydeden Tatar, insanları ekonomiye kazandırmanın beyin göçünü de engelleyeceğini söyledi.

Sendikalara da seslenerek “mutlu olmamız için ayaklarımızın yere basması lazım” diyen Tatar, işverenin de büyük sorumluluk altında olduğunu ve kendilerinin herkesin hak ve refahı için uğraştığını kaydetti.