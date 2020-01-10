Diyalog artmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Spehar ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada, Doğu Akdeniz’de doğal gaz konusunda yaşanan sorunların, Kıbrıs sorununun çözümünü daha ivedi hale getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, çözümün sadece Kıbrıs’ın değil artık bölgenin de ihtiyacına dönüştüğünü ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ayrıca Kıbrıs Türk tarafının geçen Temmuz ayında yaptığı hidrokarbon önerisini de gündeme getirerek, Güvenlik Konseyi raporunda Doğu Akdeniz’deki durumun çözümü için diyaloğun öneminin yer almasının gerekliliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Spehar, BM’yi bilgilendirecek

Liderlerle görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 20 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’taki Barış Gücü ve Kıbrıs sorunu konusunda bilgi vereceğini belirtti.

Elizabeth Spehar, liderlerle yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs’taki son durum ve Kıbrıs’taki Barış Gücü hakkında BM Genel Sekreteri’nin 6 aylık raporunu ele aldıklarını söyledi.

Spehar, 2020’de yeniden birleşmiş bir ada temennisinde bulundu.

