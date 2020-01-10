Zamlarla gün kurtarılıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin, enerji alanına zamanında yatırım yapılmadığı için verimsiz ve fuel oil ile çalışan santrallerden dolayı ya zamlarla günü kurtarma ya da kirli enerji kullanarak toplumu zehirleme noktasına getirildiğini savundu.

Özyiğit, bu durumun sorumlularından birinin de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy olduğunu öne sürerek, “Sürdürülebilir yapıya kavuşmanın yolu enerji yatırım stratejisine uygun hareket etmektir” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yazılı açıklama yaparak, enerji alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un, elektrik fiyatlarına zam yapılmaması için, AKSA’ya sözleşmesi gereği kilowatt saat başına yapılan 3,7 centlik ödemenin durdurulması veya yüzde 1’lik sülfür oranı yerine yüzede 3,5’lik sülfür oranı kullanılmasını önereceğini açıkladığını ifade eden Özyiğit, “Ya elektrik fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağız ya da çevreye daha zararlı olan yakıt (fuel oil) kullanımına geçeceğiz” şeklindeki yaklaşımın kabul edilemez olduğunu savundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, uluslararası ortamın mümkün kılmadığı ve en azından şu an için kısa vadede hayata geçmesi mümkün görünmeyen “enterkonnekteye” geçileceği söylemi ile alternatif enerji yöntemlerine yatırım yapılmamasının bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biri olacağını söyledi.