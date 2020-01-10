Libya tepkisi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla Kahire’de gerçekleştirdikleri genişletilmiş üçlü görüşmenin gündeminde, Libya’daki son gelişmeler yanı sıra Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrar konularının bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “İstikrarın Sabote Edilmesi’ başlıklı haberinde, Kahire’de gerçekleştirilen görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi DiMaio’nun katıldığını, ancak ortak bildiriye İtalyan bakanın imza koymadığını yazdı.

Gazete, yapılan ortak açıklamada, başka şeylerin yanında “Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki iki anlaşmanın bölgesel istikrarı daha da sabote ettiği, aynı zamanda bu anlaşmaların ikisinin de geçersiz ve içeriklerinin de boş olarak addedildiklerinin vurgulandığını” öne sürdü.

Gazete; dört ülkenin dışişleri bakanının, deniz alanlarıyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak “bunun uluslararası hukuka uymadığını, yasal sonuçlar doğurmadığını ve bölge devletlerinin egemenlik haklarını ihlal ettiğini vurguladıklarını, öte yandan bakanların Kıbrıs MEB’indeki yasadışı Türk faaliyetlerini ise kınamayı ihmal etmediklerini” de öne sürdü.

Bakanlar, Libya konusunda ise, kapsamlı bir politik çözüme ilişkin bağlılıklarını ifade ederken, BM Genel Sekreterinin özel temsilcisinin çabasına ve Berlin sürecine de destek belirttiler.

Habere göre, ortak açıklamanın üçüncü paragrafında “bakanların, Kasım ayında Türkiye ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında anlaşma memorandumu imzalanmasının, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ile uluslararası hukukun ihlal edilmesini teşkil ettiğini düşündükleri” ileri sürülüyor.

Ortak açıklamaya göre bakanlar “bu memorandumların, bölgesel istikrarı daha da sabote ettiğini aynı zamanda bunların geçersiz olarak addedildiklerini” de vurguluyor.

Ortak açıklama metni

Gazete ortak açıklamada yer alan ifadelere özetle şöyle yer verdi;

“Bakanlar ayrıca, Türkiye ile Libya arasında, Akdeniz’deki deniz yetkilerinin belirlenmesi anlamına gelen anlaşma memorandumunun, üç devletin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukukuyla uyumlu olmadığını aynı zamanda yasal sonuçlar doğurmayacağının altını çiziyor. Bakanlar ayrıca bütün devletlerin Akdeniz’deki deniz alanlarındaki egemenlik hakları ile egemenliklerine tam anlamıyla saygı duyulması gerektiğini de yineliyor. Bu bakış açısından hareketle, bakanlar, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kara sularındaki devam eden Türk faaliyetlerini şiddetle kınıyor ve Türkiye’yi, tüm yasadışı araştırma faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor.”