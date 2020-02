Camille Enlart Fotoğraf Arşivi, ARUCAD ve Severis Vakfı işbirliğiyle Girne Art Rooms Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

Centre for Visual Arts and Research (CVAR)/Severis Vakfı, 2016 yılında koleksiyonuna eklediği Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896 ve 1901 yıllarında çekmiş olduğu 500’ün üzerindeki seyahat fotoğraf arşivi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Severis Vakfı işbirliğinde, Girne Art Rooms Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD ile Severis Vakfı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği sergi, Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896 ve 1901 yıllarını kapsayan seyahat fotoğraf arşivini içermesi açısından çok önemli olması yanında, Enlart’ın 1896 ve 1901 yılları arasında, Kıbrıs’a ait fotoğraflarının, referans alınarak fotoğrafı çekilen mekânların yeniden canlandırılıp fotoğraflanması projesini kapsaması bakımından da büyük bir önem taşımaktadır.

ARUCAD öğrencilerinden; Bahire Akmandor, Elis Ertepınar, Mehveş Beyidoğlu, Tanya Güryel ve Tijen Yakup’un fotoğraflarının da bulunduğu projenin ilk sergisi Ekim ayında Severis Vakfı binasında gerçekleşmişti. Projenin ikinci sergisi, 24 Ocak’ta Girne Art Rooms Galeri’de gerçekleşen açılış kokteyli ile birlikte, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Severis: Bu işbirliğinden gurur duyuyorum

Serginin açılışında konuşma yapan Severis Vakfı Kurucusu Rita Severis, Camille Enlart’ın tarihsel bakımdan bu değerli eserlerini ARUCAD işbirliğiyle Girne Art Rooms Galeri’de sergilenmesinden çok memnun olduğunu, bu işbirliğinden dolayı duyduğu gururu dile getirdi.

Serginin Proje Koordinatörü ARUCAD Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gülsen Bal da bir konuşma yaparak, proje hakkında bilgi verdi. Sergi, 28 Şubat 2020 tarihine kadar, Salı günleri hariç her gün 12.00-21.00 saatleri arasında, Girne Art Rooms Galeri’de sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.