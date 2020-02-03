Vaka sayısı  14 bini aştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve virüsten etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Endonezya Wuhan'da bulunan vatandaşlarını tahliye ederek Batam'daki Hang Nadim uluslararası havaalanına götürdü.

Havalimanına giden Endonezya vatandaşları uçaktan indikleri an üzerlerine dezenfektan sıvı sıkıldı.

Vatandaşlarını Çin'den tahliye eden ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Bangladeş ve Endonezya da bulunuyor.

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Çin’den taliye edilen ve önceki gün Almanya’ya götürülen 2 kişide corona virüs tespit edildi.

Umman, Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Umman Sivil Havacılık Kamu Otoritesi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir duyuruya kadar Çin'e uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Bin 795'inin durumu ciddi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerden bin 795'inin durumu ciddi. Hastalık beş ülkede Çin'de bulunmamış insanlara da bulaşmaya başladı. Çin dışındaki ilk ölüm haberi ise Filipinler'den geldi. Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde corona virüsü teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipinler'deki corona virüsünden ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

Sokaklar bomboş

Virüs İspanya'da da ilk kez görüldü. İspanya Sağlık Bakanlığı, Kanarya Adaları'ndan La Gomera'daki bir kişiye corona virüsü tanısı konulduğunu doğruladı.

Hastanın, corona virüsü bulunan bir Alman hastayla temas kurduğu öğrenildi.

Virüsün yayıldığı Hubey eyaletindeyse sokaklar bomboş. Yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma seferleri iptal edildi. 15 milyon nüfuslu Tianjin şehrinde bir sonraki açıklamaya kadar okullar ve işyerleri tatil edildi. Virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla Çin genelinde seyahatlere kısıtlamalar getirildi.

Avustralya’ya giriş yasak

Avustralya ise önlem amacıyla Çin'den gelen tüm yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı. ABD ve Singapur ise son zamanlarda Çin'i ziyaret edenlerin ülkeye girişi kısıtlamaya yönelik önlemler aldıklarını açıkladı. Çok sayıda havayolu şirketi salgın nedeniyle Çin'e uçuşları askıya aldı.

Çin'de kuş gribi salgını görüldü: 17 bin kanatlı hayvan itlaf edildi

Çin, son bilgilere göre 305 kişinin hayatını kaybettiği, corona virüsü ile savaşmaya devam ederken bölgede kuş gribi salgını ihtimali de doğdu. Bir çiftlikte saptanan kuş gribi, tehdit nedeniyle 17 binden fazla kanatlı hayvanın itlaf edilmesine neden oldu.

Rusya’dan vize önlemi

Rusya, Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu

Rusya, corona virüsü salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı. Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vize uygulaması da askıya alındı.

Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Çin, Corona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömülmesini yasaklayarak, yakılmasını emretti. Yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtladı. Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı.

Cenazeler yakılacak

Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına Corona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak. Yakılma işlemi belirlenen en yakın cenaze evine götürülecek olup farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek.

Tören yasak

Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.