Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, ada etrafındaki hidrokarbonlar üzerinde Kıbrıslı Rumların ne kadar hakkı varsa, Kıbrıslı Türklerin de o kadar hakkı olduğunu vurguladı.

Erhürman, önümüzdeki 5 yılda bu soruna çözüm bulmak gerektiğini kaydederek “Biz çözüme hazırız. Hidrokarbonu paylaşmaya ve birlikte yönetmeye hazırız. Hidrokarbondan birlikte kazanmaya ve sadece Kıbrıs’a değil Doğu Akdeniz’e de, Ortadoğu’ya da barış getirmek için çalışmaya hazırız” dedi.

Açıklamaya göre Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Gürdağ Trading & Industry Ltd., Kale Boya, Narin Bakery ve Ekor Premier adlı işletmeleri ve Maraş Gençlik Kulübü’nü ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 ay kaldığını, ancak önemli olanın kalan 3 aylık süreçte söylenecek sözlerin değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki 5 yıllık süreç olduğunu ve temel meselelerinin bu 5 yıllık süreçte Kıbrıslı Türk halkının neler yapacağı olduğunu vurguladı.

“Rumların ne kadar hakkı varsa, bizim de var”

Doğu Akdeniz’de ve Ortadoğu’da ciddi gerginlikler yaşandığını söyleyen Erhürman, bu gerginliklerde Kıbrıs adasının etrafında bulunan hidrokarbonun büyük payı olduğunu vurguladı. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hidrokarbon üzerinde Kıbrıslı Rumların ne kadar hakkı varsa, Kıbrıslı Türklerin de o kadar hakkı vardır. Bu hak yalnızca mülkiyet hakkı değildir. Aynı zamanda onların ne kadar söz hakkı varsa bizim de o kadar söz hakkımız vardır. Kıbrıslı Rumlar kendileri de şunu söylüyorlar, bu hidrokarbonun Avrupa’ya ulaştırılmasının en doğru, en ekonomik ve en güvenli yolu Türkiye üzerinden ulaştırılmasıdır. Kıbrıs Rum Kesimi muhalefet partisi AKEL’in Genel Sekreteri Kiprianu da Türkiye kanalında katıldığı televizyon programında bunu vurguladı. Ama Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, İsrail ve Yunanistan ile East Med anlaşmasını imzaladı ve bu anlaşma aracılığıyla o hidrokarbonu Malta üzerinden İtalya’ya götürmeye kalktı. Bütün dünyada bu işten anlayanlar diyor ki bu hiçbir şekilde verimli bir yol değildir. Önümüzdeki 5 yılda bu soruna çözüm bulmamız gerekiyor. Biz çözüme hazırız. Hidrokarbonu paylaşmaya ve birlikte yönetmeye hazırız. Hidrokarbondan birlikte kazanmaya ve sadece Kıbrıs’a değil Doğu Akdeniz’e de, Ortadoğu’ya da barış getirmek için çalışmaya hazırız.”