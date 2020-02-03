Rumlara göre  yolda geliyor

Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz alanlarındaki yasadışı faaliyetlerinde rol oynayan bazı gerçek kişilere yaptırımlarda bulunulmasına ilişkin, AB’nin hedeflenmiş önlemleriyle ilgili ilk listesi konusunda siyasi bir anlaşmaya varmasının an meselesi olduğu” ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “AB: MEB’le İlgili Hukuki Önlemler An Meselesi- Politik Bir Karara Doğru- Liste Açılıyor: İki Üst Düzey Yetkili Aleyhinde Önlemler” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, buna paralel olarak “asansör” bir prosedür arzu edildiğini ve bu çerçevede “yasadışı Türk faaliyetleri sürdüğü müddetçe, söz konusu listenin de zenginleştirileceğini (ya da faaliyetlerin sona ermesi durumunda, bunun tam aksinin olacağını)” yazdı.

Gazete, “bildiği kadarıyla, ilk yıl içerisinde, Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerinde önemli rol oynayan iki üst düzey yetkiliyle alakalı olacak yasal düzenlemelerin hazırlanması için, önümüzdeki 24 saat içinde, üye devletlerin siyasi bir anlaşmaya varmasının yoluna konduğunu” öne sürdü.

Söz konusu kararın, istenen yasal düzenlemelerin hemen ve yaklaşık iki hafta içerisinde yoluna koyulması için, “Relex” isimli yetkili çalışma grubunun toplantısında alınmasının beklendiğini yazan gazete, bu yasal düzenlemeler aracılığıyla, söz konusu iki üst düzey yetkiliye, muhtemelen AB’de sahip oldukları mal varlıklarının dondurulmasının ve Avrupa topraklarının tamamına girişlerinin yasaklanmasının dayatılacağını ileri sürdü.

Defalarca belirttiği üzere, yoluna koyulmakta olan gelişmelerin oldukça zor bir prosedürün sonucu olduğunu savunan gazete, bunun özellikle Ankara ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hareketliliğinden” kaynaklandığını iddia etti.

Gazete, “halihazırda perde gerisinde, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz alanlarındaki yasadışı faaliyetleri uygulamasını sürdürmesi durumunda, Türkiye aleyhindeki önlemler çerçevesinin güçlendirilmesine ilişkin çeşitli fikirlerin ele alınmakta olduğunu” da öne sürdüğü haberinde, “Lefkoşa Rum kesiminin listeye beş gerçek ve iki tüzel varlığın isminin konmasına ilişkin başlangıçtaki önerisinin, AB’nin masasında bulunmayı sürdürdüğünü ve geri çekilmediğini” de ekledi.

4 aşamalı plan

Gazete haberin “Sonraki Adımlar” ara başlıklı bölümünde ise “Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerinde rol oynayan iki üst düzey yetkili aleyhinde, ilk yıl içinde, hedeflenmiş önlemler dayatılmasıyla ilgili yoluna konulmakta olan siyasi anlaşmanın, esasında prosedürü 4 aşamada harekete geçireceğini” de yazdı ve bunu kısaca şöyle özetledi:

1. Siyasi kararla birlikte, Relex çalışma grubu, Konseyin hukuk dairesini ve EVED’i, ekte iki üst düzey yetkilinin ismini de sunarak, gerekli yasal düzenlemeleri hazırlamaları için yetkilendirecek.

2. İki metnin hazırlanmasının ardından, ele alınmaları ve üzerinde mutabakata varılması için bunlar Relex’in gündemine getirilecek.

3. Bunun hemen ardından ise tartışılmadan resmi bir prosedürle onaylanması için Coreper Daimi Temsilciler Komitesi’ne havale edilecek.

4. Son aşama da, kararın esaslı bir tartışma olmadan AB’nin herhangi bir Konseyi tarafından siyasi açıdan benimsenmesinin sağlanması için, ayrıca resmidir. Yasal düzenlemeler kabul edildiği zaman açıklanır ve buna paralel olarak (mal varlıklarının olası bir şekilde dondurulmasına ilişkin olarak) AB’nin finansal kurumlarıyla (isimleri listeye konulan kişilerin AB topraklarına girişlerinin yasaklanması için) üye devletlerin gümrük ve polis makamları bilgilendirilir.