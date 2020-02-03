Sıkı gözlem altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınının yaşandığı Çin’den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, karantinadaki 61 kişiden alınan numunelerdeki sonuçların negatif çıktığını, 61 kişinin numune sonuçlarının tamamının bugün açıklanacağını söyledi.

Corona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinden getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona virüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları bir günde çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif" dedi.

Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Koca, hastanede misafir edilenlere gerekli hizmetin verildiğini, koordinasyonu yerinde görmek ve eksikler varsa bunu gidermek için hastaneye ziyarette bulunduğunu ifade etti.

İnternet, televizyon, yemek, gazete gibi birçok talebin rahatlıkla yerine getirilebileceğini, 15 yaş altı 5 çocuğun bulunduğunu ve bu çocuklarla ilgili de özel talepler varsa yerine getirilmesi için gayret içinde olduklarını ifade ettiğini vurgulayan Koca, "Son derece memnun olduklarını, saat başı kendilerine talepler ve takip noktasında hizmet edildiğini, hem İrfan hocam hem Aziz Paşam hem Serkan Bey dahil olmak üzere bütün arkadaşlar teşekkürlerini ifade ettiler" şeklinde konuştu.

Wuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin dün birtakım tetkiklerinin yapıldığına işaret eden Koca, numunelerin sonuçlarının kısmen çıktığını, hepsinin tamamlanacağını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 11:17