Bir süre erteleyin

Suna ERDEN

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 26 ülkeye yayılan corona virüsü paniğe neden oluyor.

Diğer girip türlerinden farklı olarak kuluçka döneminde de bulaştığı için çok hızlı bir şekilde yayılan virüse karşı önlemler alınırken, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Çin’e ve salgının yoğun görüldüğü ülkelere seyahat edecek olanların mümkünse yolculuklarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu.

Bayraktar, salgın görülmesi halinde ülke olarak hastalıkla başa çıkabileceğini ifade etti. Devlet bünyesinde şu anda görevli olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı sayısının 4, özel hastanelerde ise toplam 3 olduğunu belirten Bayraktar, “Salgın durumunda devlet ve özeldeki tüm hekimler görev alacak” dedi.

Hızlı yayılıyor

Corona virüsünün diğer girip türlerinden farklı olarak kuluçka döneminde de bulaştığını ifade eden Bayraktar, bu nedenle salgının çok hızlı yayıldığını ifade etti.

Bayraktar, “Yani bir şahıs taşıyıcı iken hastalığı bulaştırabilir. Kuluçka süresi ise 14 gündür. Bu da hasta kişiyi tespit etmede gecikmelere yol açıyor” dedi.

Bayraktar, hastalığın solunum ve damlacık yoluyla bulaştığını ifade etti. Virüsün yüzeyde yaşamadığını kaydeden Bayraktar, eşyalara dokunarak hastalık kapılmayacağını söyledi.

KKTC’de corona virüsü olmadığını, Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta da görülmediğini belirten Bayraktar, “Çok sıkı önlemler alındı. Ülkemizde görülse bile bir iki vakayla sınırlı kalacaktır. Ülke olarak hastayı tedavi edecek durumdayız” şeklinde konuştu.

Doktor Bayraktar, hastalığın henüz bir aşısı olmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bayraktar, şu andaki tedavi şeklinin bağışıklık sistemini güçlendirme ve hastanın corona ile savaşmasını sağlamak üzerine olduğunu ifade etti.

Devletin 4 uzmanı var

Bayraktar, “Eğer ülkemizde bir salgın olması halinde bununla başa çıkabilir miyiz? sorusuna karşın ise “Özel ve devlet hastaneleri birlik olup yatak kapasitesini artırırsa başa çıkabiliriz. İyi organize olursak altından kalkabiliriz” cevabını verdi.

Devlet bünyesinde şu anda görevli olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı sayısının 4, özel hastanelerde ise toplam 3 olduğunu belirten Bayraktar, “Salgın durumunda devlet ve özeldeki tüm hekimler görev alacak. Ayrıca kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları uzmanları da katkı koyacak” şeklinde konuştu.

Bayraktar, “Ülke olarak gerekli tedbirler alındı. Paniğe gerek yok. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantina merkezi kuruldu. Ayrıca Güney Kıbrıs ile de koordineli çalışılacak” dedi.

Risk grubu

Bayraktar, grip virüslerinin 2 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaşın üstündeki kişiler ve risk grubunda olanlar için daha tehlikeli olduğunu kaydetti.

Bayraktar, risk grubuna giren şeker, tansiyon, kalp hastalığı olanların, kanser tedavisi görenlerin grip virüsü kapmaları halinde ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, bu semptomları gösteren altta yatan hastalıkları olanların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde doktora başvurmaları gerektiğini açıkladı. Bayraktar, özellikle risk grubunda olanların hastalarla kesinlikle temas etmemesi gerektiğini ifade etti.

Korunma yolları

Bayraktar, virüsten korunmak için bazı tedbirler alınması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle Çin’e seyahat edecek olanlar bir kez daha düşünsün ve mümkünse ertelesin. Çin ekonomik kayıplar yaşamamak için vaka sayısını gerçek rakamlarla açıklamıyor olabilir. Risk gurubunda olanlar kesinlikle hasta olan herhangi bir şahısla temas etmekten kaçınsın. Herkes beslenme ve uykusuna dikkat etsin. Bağışıklık sistemini ne kadar güçlü tutarsa hastalıklardan o kadar korunuruz. Corona ile mücadele etmek için de bağışıklık siteminin gücü kullanılıyor. Henüz bir aşı veya ilacı yok. Havalandırması olmayan yerlerde fazla durulmamalı. Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girilmemeli. Eller sık sık yıkanmalı, öksürürken veya hapşırırken mendil kullanılmalı. Aşırı yüksek ateş, burun akıntısı gibi girip belirtileri gösterenler doktora başvurmalı.

Bayraktar, corona virüsünü tespit eden ve kit denilen aletlerin ülkede olmadığını, güneyde de bulunmadığını ve Türkiye’de de kısıtlı sayıda olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 12:30