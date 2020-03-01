Harvard'da Anadolu ve Batı ezgileri yankılanacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Çağatay Akyol ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Bülent Evcil, davet üzerine düzenlenen ABD turnesi kapsamında 5 ayrı yerde konser verecek. Sanatçılar, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul edilen Harvard Üniversitesi'nde de sahne alacak.

Akyol ile Evcil, önceki gün başlayan ve 8 Mart'a kadar sürecek turne kapsamında ABD'de 3'ü resital, ikisi orkestra eşliğinde olmak üzere, 5 ayrı konser verecek, Türk ve Batı ezgilerini seslendirecek.

Ülkenin önde gelen klasik müzik sanatçıları arasında gösterilen Akyol ve Evcil, dün ABD'nin Connecticut eyaleti New London kentindeki Eastern Connecticut State Üniversitesi konser salonunda Eastern Connecticut Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın arp ve flüt konçertosunu seslendirdi.

Aynı konseri bugün Garde Art Center'da verecek sanatçılar, konserde ayrıca Türkiye'nin önde gelen bestecilerinden Ferit Tüzün'ün "Esintiler" eserini seslendirecek, konserin ikinci yarısında da Beethoven'ın 7. Senfonisi'ni dinleyicilere sunacak.

