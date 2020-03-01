Binatlı’dan flaş galibiyet  1-2

Lefkoşa’da ligin önemli takımlarından Yenicami ile karşılaşan Binatlı galip gelerek önemli üç puanın sahibi oldu

Binatlı’dan flaş galibiyet  1-2

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı, Serhan Şimsek
Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Mehmet Göktaş, Hüseyin Sadıklar, John Ebuka, Serge Abaka(Dk.76 Mahmut Amasyalı), Yasin Açıkel, Tansel Ekingen(Dk.66 Hasan Celil Evren), Hasan Ulukök, Farouk Dadzie(Dk.46 Mahmut İneci), Mehmet Altın, Aminu İbrahim
Binatlı: Yunus Yeşilırmak, Benham Habibi, Debola Ogunseye, Moses Ibukun, Muammer Tip, Mustafa Süzgen, Bayram Özgüm, Berkem Korbay, Abdullah Umut(Dk.74 Serkan Karaoğlan), Mehmet Ali Avunç(Dk.57 Mehmet Neşe), Tuğrul Çiftçioğlu
Goller: Dk.49 Mehmet Altın(Yenicami)- Dk.15 Mehmet Altın(kk)(Binatlı)

Yusuf YILDIZEV
K-Pet Süper Lig’in 21. haftasında Yenicami, konuk ettiği Binatlı’ya 2-1 mağlup oldu. Yenicami 36 puanda kalırken, Binatlı puanını 21’e yükseltti.
9.dk: Sağ kanattan gelişen Binatlı atağında Debola rakibi Mehmet Göktaş’tan sıyrıldı ve ortasını yaptı. Uygun durumda Mehmet Ali’nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.
15.dk: Muammer’in kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde topa en son temas eden Mehmet Altın, meşin yuvarlağı kendi kalesine attı.
39.dk: Sağ kanattan gelişen Yenicami atağında, Ebuka topu tehlikeli noktaya çevirdi. Abaka yakın mesafeden vuruşunu yapmak istedi ancak Habibi son anda müdahale etti.
49.dk: Sol kanattan Hasan Ulukök’ün kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Altın güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
53.dk: Tansel’in ceza sahasına ortasında ara direkte topla buluşan Mehmet Altın’ın orta şut karışımı vuruşu direkten döndü.
79.dk: Mustafa Süzgen’in ara pasında sağ tarafta ceza sahasında topla buluşan Mehmet Neşe, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
83.dk: Mahmut’un kullandığı köşe vuruşunda Hasan Evren’in kafa vuruşunu kaleci Yunus kornere tokatladı.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Binatlı puanını 21’e yükseltirken Yenicami 36 puanda kaldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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