Doğan işini ‘Billy'or  1-0

STAD: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

HAKEMLER: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Engin Akkagün

DTB: Cem, Serhan, Ali, Koral (Dk 64 Ahmet), Çağrı, Erdinç, Sercan, Aydın, Weston, Selim (Dk 64 Akanni), Billy

DÜZKAYA: Ali, Ahmet Can Temel, Ahmet Karal, Binya, Yunus, Keita, Talat, Okan, Bekir, Salih, Yannick (Dk 69 Ali Emir)

GOL: Dk 77 Billy (DTB)

KIRMIZI KART: Dk 60 Erdinç (DTB)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği evinde 10 kişi tamaladığı maçı 1-0 kazandı. Düzkaya'nın 1 topu direkten dönerken konuk takım 10 kişi rakibi karşısında puan alamadı.

Dk.7: DTB atağında Aydın'ın ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.

Dk.11: Düzkaya atağında Ahmet Can Temel'in sağ kanattan yerden ortasında kaleci Cem topu kontrol etti.

Dk.20: Düzkaya atağında Ahmet Can Temel'in sağ kanattan ortasında Keita'nın kafa vuruşunda kaleci Cem topu konrtol etti.

Dk.41: DTB atağında Aydın'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda kaleci Ali topu kornere attı.

İlk yarı 0-0 bitti.

Dk.46: DTB atağında Billy'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali topu iki hamlede kontrol etti.

Dk.60: DTB takımında Erdinç rakibi Salih'e yaptığı faul sonucu ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Dk.66: DTB atağında Billy'in vuruşunda savunmadan seken top Weston'un önünde kaldı altı pas içerisinde bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

Dk.77: DTB atağında Billy'in sol kanattan pasında Akanni sağ kanattan ortasını yaptı Sercan'dan seken top Billy'in önünde kaldı sol çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

Dk.85: Düzkaya atağında Keita'nın indirdiği topa sert vuran Yunus'un ştunda top direğe çarparak auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca DTB maçı 1-0 kazandı. Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 43'e yükseltti. Düzkaya 14 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler maçını DTB gençleri 20-1 kazandı.