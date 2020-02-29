“İkinin Biri” adlı 2 perdelik komedi oyunu Gazimağusa’da sahnelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen “İkinin Biri” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 26 - 27 Şubat 2020 tarihlerinde, saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi. Oyunda, tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanıdığımız usta sanatçılar Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan ve Zuhal Yalçın’ın yanı sıra Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Esra Sönmezer, Ali Açıkgöz, Deniz Bice ve Suphi Can Kanatlı yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2020, 12:17