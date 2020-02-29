Avrupa duy sesimizi!

Rum lider Nikos Anastasiadis, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Rum Bakanlar Kurulu’nun kararıyla corona virüsün yayılmasına karşı tedbir amaçlı olarak Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kapılarındaki geçişlerin askıya alındığını bildirdi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, corona virüse karşı tedbirlerin ele alındığı dünkü Rum Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Lefke’deki sınır kapılarının 7 günlük süre ile geçişlere kapatılacağını duyurdu.

Açık olan kapılara bugün 06.00’dan itibaren sağlık ekipleri giderek göreve başlayacak.

Konstantinos Yoannu Metehan, Ledra Palace ve Pirgo sınır kapılarından geçişlerin normal şekilde devem edeceğini, kapatma kararının BM Barış Gücü, İngiliz üsleri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bildirildiğini söyledi.

Yoannu Rum İçişleri, Dışişleri, Sağlık ve Savunma bakanları ile Turizm Müsteşarı’nın yer aldığı Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi (Kriz Masası) kurulduğu bilgisini de verdi.

Sağlık Bakanı Yoannu, bazı hastalardan, grip şikayetiyle başvurdukları bazı özel doktorların kendilerine bakmayı reddettiği yönünde şikayet aldıklarını da bildirdi.

Öte yandan Limasol Hastanesi’nde corona virüs şikâyetiyle başvuran bir kadın hastaya yapılan testte sonucun negatif çıktığı da açıklandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise telefon görüşmesinde, Rum lidere Güney’de pozitif bir corona virüs vakası olup olmadığını sordu. Rum liderin güneyde pozitif bir vaka olmadığı cevabı üzerine, kuzeyde de sonucu pozitif çıkan herhangi bir corona virüs vakasının bulunmadığını belirtti.

3 Şubat’ta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplantısında corona virüs konusunda geçiş noktaları ile ilgili değil, daha çok ülkeye giriş limanlarında tedbir alınmasının gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığını hatırlatarak, bu konuda tek taraflı adım yerine İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bir araya gelmesinin doğru olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta bu konuyla ilgili tedbirleri gerektikçe ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla birlikte almanın doğru olacağına inandığını, bunun dışında tek taraflı adımlarla toplumları paniğe sevk etmemek gerektiğini Anastasiadis’e iletti.

Samani: Kapatılması gerekmiyordu

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin gerçekleştirdiği toplantılarda kara geçiş kapılarının kapatılmasına yönelik bir önleme, mevcut durumda gerek duyulmadığı noktasında her iki tarafın uzmanlarının hemfikir olduğunu belirtti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakanlığı: İyi niyetle bağdaşmıyor

Öte yandan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum liderliğinin corona virüs önlemleri çerçevesinde dört geçiş kapısını kapama kararı almasının iyi niyetle bağdaşmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Aplıç sınır kapılarını 7 gün süreyle kapatılmasına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu kararın ülkemize dair olumsuz bir algı oluşturma teşebbüsü olarak görüyoruz” ifadelerine de yer verildi.

Geçişleri kapama kararı keyfidir

Bu arada UniteCyprusNow, “Corona virüsüne karşı önlem alındığı gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin yedi geçiş noktasından dördünü kapama kararı alması hem zekamıza hem de haklarımıza karşı yapılan bir saldırıdır” dedi.