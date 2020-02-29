‘Rumlara iade edilmeli’

Rum Komünist AKEL partisinin önceki gün Derinya sınır kapısında düzenlediği eylemde konuşan Genel Sekreteri Andros Kiprianu, kapalı Maraş’ın Kıbrıs Rum idaresi altında iadesinin Kıbrıslı Rumlar için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Konuşmasında Spiros Kiprianu ile Rauf Denktaş arasındaki 1979 yılı tarihli Doruk Anlaşmasının ilgili maddeleri ile 1992 yılındaki 550 ve 789 sayılı BM kararlarına da atıfta bulunan Kiprianu, bunların “kapalı kentin kolonize edilmesine dair her türlü tüm girişimi kınadığını” öne sürdü.

Buna rağmen Türkiye’nin, 2 buçuk yıldan fazla bir zamandır müzakerelerin olmamasından faydalanarak, yeni oldubittilerle tehdit ettiğini ileri süren Kiprianu, “Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Rum idaresi altında iade edilmeden çözüm olamayacağını herkesin bildiğini” iddia etti.

Konuşmasında Anastasiadis’e yönelik eleştirilerde de bulunan Kiprianu, Crans Montana’daki başarısızlığın ardından değerli bir zamanın kaybedildiğini ve başka zamanın kaybedilmemesi gerektiğine işaret etti.

AKEL’in Maraş konusunda bir dizi inisiyatif üstlendiğini de belirten Kiprianu, “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin planları karşısındaki tepkisinin büyük öneme sahip olduğunu” da iddia etti.

Gazete, etkinlikte söz alan sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun ise, Maraş kökenli Rumların gelişmelerden ötürü kızgın olduklarını gizlemediğini belirtti.

Gazeteye göre Yoannu “Maraş kökenlilerin tümünün harekete geçmeleri gerektiği konusunda kararlı olduklarını, hali hazırda Kıbrıs içinde ve dışında olmak üzere çok yönlü bir seferberlik başlattıklarını ve yeni oldubittiler meydana getirilmesinin önlenmesi için, her türlü karar merkezine başvuracaklarını” söyledi.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve Belçika’nın Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Marc Pecsteen, BM Güvenlik Konseyinin kapalı Maraş’la ilgili tezinin değişmediğini ve bunun çok net olduğunu dile getirdi.

Rum avukat Ahilleas Dimitriadis uyardı

Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis ise yaptığı açıklamada, kapalı bölge Maraş’ın Türk idaresi altında açılmasının önlenmesi çabasıyla, toplu başvuruda bulunulmasından yana bir tavır takındığını iletti.

Maraş kökenli Rumların mülklerine geri dönüşlerini garantiye almak için bir “savunma hattına” sahip olmalarının önemine vurgu yapan Dimitriadis, özellikle kapalı Maraş’la ilgili görüşünün toplu başvuruda bulunulması olduğunu, çünkü Türkiye’nin istediği şeyin sahil bölgesi olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin bundan mahrum bırakılması durumunda, bunun kendilerine kapalı Maraş’ın açılmasının geciktirilmesi veya önlenmesi imkanı vereceğini ileri süren Dimitriadis, kapalı Maraş’taki mülk sahiplerinin bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini de ifade etti.

Kapalı Maraş sahilinin, Konstantiya otelinden Golden Sands’a kadar olmak üzere oteller ve turistik tesislerin bulunduğu 425 arsadan oluşmakta olduğunu dile getiren Dimitriadis, “tüm bunlar için bir savunma hattı oluşturulmasının ve bunlar için Taşınmaz Mal Komisyonuna yapılacak somut bir başvurunun, Türkiye’nin bu bölgeyi kullanma çabasında bir engel teşkil edeceğine inandığını” ileri sürdü.