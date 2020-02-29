GAÜ’den devralındı

Doğuş Özokutan ÇİFTÇİOĞLU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından projesi hazırlanan ve yapımına başlanan eğitim ve araştırma hastanesi dün Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

Kısa süre içinde tamamlanarak Girne’de hizmete girecek 120 yataklı hastane kamu hastanesi olarak hizmet verecek. GAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri de eğitimlerini bu hastanede alacak.

Maliye Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen devir teslim törenine Başbakan Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yangın dolayısıyla oluşturulan kriz masasını yönettiği için bu toplantıya katılamadığını kaydetti.

Başbakan Tatar, GAÜ’den devralınan ve Girne’de yapılacak hastanenin oldukça çağdaş ve donanımlı olacağınıbelirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasında devralınan ve yapımı süren 120 yataklı 18 yoğun bakım üniteli 15800 metrekarelik hastanenin devlet tarafından tamamlanacağını kaydeden Amcaoğlu ülkenin sağlık alanında yapılacak yatırımlara duyduğu ihtiyaca işaret etti.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da aylardır üzerinde çalışılan ve devredilen hastane projesi için yapılan çalışmalara işaret ederek, hastanenin halka hayırlı olmasını diledi.

Akpınar, ülkede böylesi bir hastaneye ciddi ihtiyaç olduğunu söyledi.