İdlib savaşı

Suriye’de gerçekleştirilen ve 33 askerin şehir olduğu alçak saldırı Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. 33 askerimizin şehit olmasının ardından Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı. Ayrıca NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Güvenlik Konseyi'ni İdlib'deki durumla ilgili acil topladı. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada" Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi.

Erdoğan-Trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la görüşmesinde kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını ve şehit olan askerler için başsağlığı dilediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Erdoğan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Trump'ın İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Erdoğan'a başsağlığı dilediği ve söz konusu saldırıyı kınadığı vurgulandı.

ABD'nin BM Temsilcisi: Türkiye'ye desteğimiz tam

Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" dedi. ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

Erdoğan-Putin

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi yaptı. İki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı. Erdoğan'ın, Putin ile saat 10.15'te yaptığı görüşmede, İdlib'de rejim tarafından Türk askerlerine yapılan hain saldırının ele alındığı bildirdi.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan İletişim Bakanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını açık ve net şekilde vurgulamıştır. Doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını belirtmiştir. Bununla birlikte rejimin Soçi Mutabakatı'na uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir.”

Erdoğan-Merkel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

NATO’daki toplantı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor" dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında Türkiye'nin talebiyle düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin NATO'daki toplantıda Suriye'deki ciddi güvenlik durumuyla ilgili müttefikleri bilgilendirdiğini aktaran Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefikler, İdlib'deki saldırı sonucu hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Müttefikler, Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de devam ettirdiği hava saldırılarını kınıyor ve bu saldırıları durdurmaları, uluslararası hukuka uygun davranmaları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) barışçıl çözümünü desteklemeleri çağrısında bulunuyor. Bu tehlikeli duruma bir son verilmeli ve 2018'deki ateşkese acilen geri dönülmeli. Bu bölgede kötüye giden durumun önüne geçilmeli. İdlib'de mahsur kalanlara ulaşım sağlanmalı."

Stoltenberg, Rusya ve Esad rejimine BM öncülüğündeki siyasi çözüme dahil olmaları çağrısında bulundu.

Putin konseyi acil topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durum ele alındı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi'ni acil topladığını bildirdi.

Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan küstah açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi. Açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi.

AB'den itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'de gerginliğin acilen durdurulması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de artan gerginlik acilen durdurulmalı. Gerginliğin uluslararası açık bir askeri çatışmaya dönüşme riski bulunuyor." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin tüm taraflarla iletişimde olduğunu belirtti.

Fransa'dan Esad rejimi ve İdlib'e kınama

Fransa, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esad rejimini ve Rusya'yı kınadı. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian "Suriye'nin kuzeybatısında Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledim" dedi.

İngiltere'den Türkiye’ye destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na İdlib'deki gelişmelerin ardından ülkesinin desteğini ifade etti. Raab, görüşmede, İdlib'de Esad rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.