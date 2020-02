Birisi finans müdürü!

Suna ERDEN

Girne’de 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda ismi tespit edilen ve iki gün önce Lefkoşa’da tutuklanan Serdar Keskin’in ardından finans müdürü Mehmet Can da gözaltına alındı. İki zanlının birçok bahis sitesine finans desteği verdiği, başkalarına ait banka kartları ile ATM’lerden para çektikleri ve daha önce polis tarafından tutuklanan S.A. isimli şahsa verdikleri açıklandı. Her iki zanlının evinde de birçok banka kartı, hesaplar, sim kartları ve toplam 103 bin TL nakit para ele geçirilirken, Serdar keskin ile Mehmet Can dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. İki zanlı teminata bağlanırken, 7 Şubat tarihi itibari ile mesele ile ilgili tutuklanan şahıs sayısı 7 oldu.

Birçok hesap ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele Biriminde görevli polis, 7 Şubat tarihinde düzenlenen ve dört kişinin tutuklanıp teminata bağlandığı operasyon kapsamında önce zanlı Serdar Keskin ardından Mehmet Can’ın tutuklandığını söyledi.

Polis, 26 Şubat saat 22.00 sıralarında zanlı Keskin’in kullanımında bulunan araçta arama yaptıklarını ve 29 bin TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, akabinde zanlının Gönyeli’deki evinde de bir arama gerçekleştirildiğini, 70 bin TL nakit para, Türkiye bankalarına ve Türk vatandaşlarına ait 147 adet banka kartları bulduklarını ifade etti.

Polis, zanlı Keskin’in birçok bahis sitesine finansal destek sağladığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının ATM’lerden banka kartları ile para çekip, daha önce tutuklanan dört zanlından biri olan S.A.’ya teslim ettiğini belirlediklerini ifade etti.

Harun kod isimli şahıs müdür çıktı

Polis memuru, zanlı Keskin’in tasarrufunda bulunan kanıtların incelendiğini, Harun kod isimli birisinin tespit edildiğini ve yapılan araştırma sonucu söz konusu şahsın Mehmet Can olduğunu bulduklarını söyledi.

Polis, zanlının evinde arama yaptıklarını, birçok kişiye ait hesap bilgileri ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç meltem Dündar, zanlı Keskin’in 50 bin TL nakit, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Can’ın da 30 bin TL nakit, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Zanlı sayısı 7 oldu

Mali polis, 7 Şubat tarihinde düzenlediği operasyonda yasa dışı sanal bet faaliyeti yürüten dört kişiyi tutuklamıştı. Birçok bahis sitesine finans hizmeti verdiği tespit edilen N.C, U.C, D.B, ve sorumluları olduğu belirlenen S.A. teminata bağlanmıştı. Bu dört zanlının ardından C.E.S isimli zanlı da tespit edilerek tutuklanıp, soruşturmanın ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemeye dün çıkarılan iki zanlının ardından 7 Şubat tarihi itibari ile tutuklanıp, teminata bağlanan zanlı sayısı 7 oldu.