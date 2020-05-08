'Manipülasyon' ve 'beyin savaşı' temalı eserler sanatseverlerle buluşuyor

'Manipülasyon' ve 'beyin savaşı' üzerine çalışılan photoshop eserleri 15 Ağustos’ta Dubai’de sanatseverlerle buluşuyor. Eserlerde dijital alanda masalsı bir anlatım yer alıyor.

Doğayı, gerçeküstü tasvir eden photoshop sanatçısı Tekin Türe’nin eserleri, Dubai’de sergilenecek. 15 Ağustos’ta açılacak sergide, sanatçının 'manipülasyon' ve 'beyin savaşı' üzerine çalıştığı 85 eser yer alacak. İnsanlara görsel yolla aktarımda bulunmaktan keyif aldığını söyleyen Sanatçı Türe, "Kesinlikle insan sevdiği işi yapmalı, keyif aldığınız işler genelde başarıyla sonuçlanır'' dedi. 10 yılı aşkın bir süredir dijital sanat alanında eserler ortaya koyan Türe, doğayı gerçeküstü tasvir ederek kurduğu bağlantılar ile fotoğraflara masalsı bir hava katıyor. Adobe sanatçının bir eserini resmi Instagram sayfasında paylaştığı belirtilirken, Photoshop’un resmi Instagram hesabının takip ettiği tek Türk'ün Tekin Türe olduğu aktarıldı.