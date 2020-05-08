Değirmenlik Belediyesi, en değerli varlıklarımıza maske dağıttı

Değirmenlik Belediyesi, Anneler Günü’ nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye, en değerli varlıklar olan annelerin salgın sürecinde korunması için maske dağıtımı yaptı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “Anneler Günü”nde, dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu ‘Covid-19’ salgını dolayısıyla, tüm annelere sağlık maskesi dağıttıklarını belirtti.

Karavezirler “Anneler Günü” mesajında, “Tüm anneleri kendi canımız kadar seviyoruz, tüm evlatların iyiliği için çalışıyoruz. Yeniden kucaklaşacağız. İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun” dedi.

Yaşanan zor süreçte, halkın rehavete kapılmadan, kendilerinin ve çevresindekilerin iyiliği için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Ali Karavezirler, sağlık maskeleri ile herkesin daha iyi korunabileceğine işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 12:05