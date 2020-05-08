Tam uyum var

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte dün sabah Kolordu Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Son derece verimli geçtiği belirtilen görüşmede çeşitli konular ele alındı.

Görüşmenin ardından başbakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

“Bu salgın sürecinin en başından itibaren gerek Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız ile salgına karşı mücadelede tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edilmiştir ve bundan sonra da bu anlayışla hareket edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu vesileyle son günlerde askeri personelin ülkemize giriş koşullarıyla ilgili olarak basında yer alan kimi spekülatif haberlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyoruz.

Salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde askeri yetkililerimizle birlikte bir çalışma yürütülmüş ve terhis olan askeri personelin Türkiye’ye dönüşü ile gidenlerin yerine yeni personelin belirli kurallar çerçevesinde birliklerine katılması yaklaşık iki aydır bugüne kadar başarıyla sorunsuz şekilde yürütülmüştür. Salgın sürecinin başından itibaren vatandaşlarımız haricindeki kişilerin ülkemize girişlerinin yasaklanması kararı alınmazdan önce ülkemize gelen asker aileleri olmuş ve diğer yolcular gibi karantina altına alınmıştır. Kamuoyunun ülkeye girişlerin kontrollü ve karantina kurallarına uyularak yapılması konusundaki hassasiyetini anlıyoruz ve haklı buluyoruz. Öte yandan Hükümet olarak bu konuyu özenle ve titizlikle takip ettiğimizi ve toplum sağlığını ön plana koyarak riskleri olabildiğince azaltarak hareket ettiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.”

Tatar, üreticileri kabul etti

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Engin Halkseven başkanlığındaki Patates Üreticileri Birliği heyetini kabul ederek görüştü.

Başbakan Ersin Tatar da olağanüstü bir durumdan geçildiğine işaret ederek, sorunların çözümü için hükümetin kendine düşen görevi yerine getireceğini kaydetti.

Piyasada arz ve talep dengelerinin önemli olduğunu, şu anda turizmin durduğunu, Güney Kıbrıs ile de ticaretin bulunmadığını belirten Başbakan Tatar, daha önceki dönemlerde bir kısım patatesin Güney’e satıldığını ancak kapılar kapalı olduğu için bunun da yapılamadığını kaydetti.

Halkseven: Üürün fazlalığı var

Engin Halkseven de patates üreticilerinin Coronavirüsten dolayı büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu ve 5-6 bin ton civarında ürün fazlalıkları bulunduğunu söyledi. Halkseven, buna pazar bulunması taleplerini Başbakan Tatar’a iletti.