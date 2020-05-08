Ön hazırlık yapıldı

Gönyeli Belediyesi uzmanları tarafından gelecek haftadan itibaren yeniden başlaması planlanan paket servislerle ilgili işletmecilere eğitim verildi.

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şube Sorumlusu Hüseyin Menderes ve Dr. Gıda Mühendisi Hüseyin Değirmenci tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, 42 farklı gıda işletmecisi, paket servislerin en üst düzey sağlık tedbirleri alınarak yapılabilmesi için bilgilendirildi.

Bir yandan temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Gönyeli Belediyesi, ‘’Tedarik” ve “Gıda Destek” programlarıyla da Covid-19 salgın sürecinde devam ettiriyor.

Bakanlar Kurulu’nun ‘tedbirlerin azaltılması’ kararının ardından Gönyeli Belediyesi yeni sürece yönelik sorumluluklarını da yerine getiriyor. 11 Mayıs’ta açılması beklenen işyerlerine sağlık tedbirleri ve hijyen kuralları anlatıldı, kriterler hakkında bilgi verildi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre büfe, kafeterya, pastane, unlu mamül üreticileri, çiğ köfteciler, kuru yemişçiler ve paket servisi yapacak tüm işletmelere bir saatlik eğitim verildi. Ayrıca, meyhane ve restoran işletmecileri de belediye tarafından bilgilendirildi, salgına karşı tedbirler hakkında eğitimden geçirildi.