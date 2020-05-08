İlginç bir deneyim oldu

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart tarihinden 4 Mayıs’a kadar sokağa çıkma, iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması gibi birçok kısıtlamaya katlanmak zorunda kalan vatandaşlar, yaşanan süreçte hayatlarında yeni bir düzen oluştuğunu söyledi.

Vatandaşlar, iki aya yakın işlerine gidemediklerini, uzun süre sokağa kısıtlı çıktıklarını belirterek, “Evde zaman geçirdik. Daha fazla yemek yedik, hatta kilo aldık. Yeme içme alışkanlıklarımız değişti. Ekonomik kaygılar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar, aileleriyle daha fazla vakit geçirme imkanı bulduklarını, evde kalanın en güzel yanının bu olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, “Bu süreç insanların kendilerini anlaması için ilginç bir deneyim oldu” dedi.

Ne dediler?

Levent Atikoğlu

“Evde kaldığım sürede zamanımı iyi değerlendirdim. Yapmam gereken birçok şeyi yapabilmek için zaman bulmuş oldum. Ben her zaman kaygılı ve sürekli sorgulayan birisi olduğum için bu süreç beni çok fazla etkilemedi. Bu süreçte diğer insanları gözlemlemeye başladım. İnsanların bu gibi durumlarda neler yaptıklarını, kurallara nasıl uyduklarını ve nasıl değişiklikler yaşadıklarını gözlemledim. Yeme içme alışkanlıklarımızda ciddi bir değişiklik oldu. Daha çok yemeye başladık. Bu uzun süreli kronik bir hale dönüşecektir. İnsanlar yiyip içtiklerini sorgulayarak tüketmeye başladı ve bu iyi bir şey. Bu süreç insanların kendilerini anlaması için ilginç bir deneyim oldu.”

Mehmet Daşyürek

“Corona sürecinde evde kaldığım sürede yemek yapmayı öğrendim. Bu süreç maddi açıdan sıkıntılı oldu. Ciddi miktarda kaybımız oldu. Yeme içme alışkanlığımız evde kaldığımız sürede çok değişti. Çok daha fazla yemeye başladık. Bu süreç geçtikten sonra aldığımız kiloları verebilmek için spora başlamamız gerekecek. Bu süreçte ekonomik kaygılar yaşadık ve bazı insanların psikolojileri olumsuz yönde etkilendi.”

Emrah Bebek

“Elektrik teknisyeniyim ve çok acil durumlar dışında evden çıkmadım. Bu süreçte kendime zaman ayırmadığımı fark ettim. Evde kaldığım zaman televizyon izleme, bahçe işleri, kitap okuma gibi uğraşlarla zaman geçirdim. Ailemle vakit geçirme imkânımı en iyi şekilde değerlendirdim ve mutfağa da girdim. Bu süreçte kendime zaman ayırdığım için psikolojik olarak olumsuz etkilenmedim. Yeme alışkanlığımda ciddi bir düzen oldu. İş hayatında ne kadar özen göstersek de öğün saatleri illa ki aksıyordu ancak bu süreçte sürekli evde olduğum için kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri saatinde en güzeli de ailem ile yiyorum. Yani bir düzen oldu.”

Mehmet Aras

“Coronavirüs yasakları sonrasında biz de evde kalarak zaman geçirdim. Bahçem olmadığı için çocuklarımla, ailemle ve internette zaman harcadım. Bu süreçte maddi sıkıntı olduğu için bir kaygım oldu. Ayrıca yeme içme alışkanlıklarımda değişiklikler ortaya çıktı ve kilo aldım.”

Nesrin Saldun

“Evde kaldığımız sürede bahçe ile ilgilendim. Bir yandan da çeşitli uğraşlar yaratıp vakit geçirme ve hayatıma değişiklikler katabilmek için yeni şeyler denedim. Ailem ile vakit geçirdim. Bu bana iyi geldi. Ancak en büyük kaygım ekonomi ile ilgili oldu. Ben çalışan sektörde olduğum için işime devam ettim ancak eşimin işleri durdu.”

Pengül Erişmen

“Ben bu yaşa geldim böyle hal görmedim. Bu süreçte ben kendim için hiç korkmadım. Hep gençler için evlatlarım ve torunlarım için dualar ettim. Eskiden komşulara giderdik ancak bu salgın nedeniyle uzaktan uzağa selamlaşıyoruz. Evde olduğumda televizyon izledim. Ayrıca torunlarım bana telefon açar konuşuruz o kadar. Hiç sıkılmadım. Eldiven ve maske takmak bana tuhaf geliyordu ancak yavaş yavaş alıştım. İnşallah bu sorunlu günler tamamen bitecek.”