Dünya genelinde can kaybı 267 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 320 bini aştı. Vaka sayısı 3 milyon 860 binin üzerine çıkarken ölü sayısı da 267 bini geçti. Öte yandan, Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 178 artarak 25 bin 987'ye yükseldi. Son bir günde İtalya'da 274 kişi, İngiltere'de ise 539 kişi yaşamını yitirdi. Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 860 bin 192'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 267 bin 32 kişi hayatını kaybetti.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 178 artarak 25 bin 987'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 746 artışla 209 bin 444'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 2 bin 961'i yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 208 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 29 gündür düşmeye devam ediyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik ilk adımın 11 Mayıs'ta atılacağını belirtmişti. Buna göre, 11 Mayıs'tan itibaren dolaşım serbest hale gelecek. Bu tarihte itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, bu kurala uymayanlara para cezası verilecek. Ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak 30 bin 615 oldu. İngiltere’de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak, 30 bin 615 yükseldi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 539 artarak, toplamda 30 bin 615’e yükseldi. Ülkede toplam test sayısı, son 24 saatte yapılan 86 bin 583 testle 1 milyon 534 bin 533’e çıkarken, vaka sayısı da 206 bin 715 oldu.

Sayıların, ülkede salgının zirve noktasının geride bırakıldığını gösterdiğini belirten Raab, salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların gevşetilmesi aşamasına gelindiğini kaydetti. Raab, sayıların yeniden yükselmeye başlaması halinde tedbirlerin yeniden sıkılaştırılacağını da vurguladı.

Virüsün bulaşma oranının 0.5 ila 0.9 olduğunu belirten Raab, “Virüs halen yenilmiş değil. Bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü koruyor.” ifadelerini kullandı.

İtalya

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi. Ülkede Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı, 1904’lük düşüşle 89 bin 624'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 215 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 31'lik artışla toplamda 96 bin 276'ya çıktı. Son 24 saatte Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 274 artarak toplamda 29 bin 958’e yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1333 olan sayının bugün 1311’e gerilediği kaydedildi. Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 381 bin 288 test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'na video-konferans yöntemiyle bağlanarak, salgına ilişkin bilgileri aktarırken, mevcut durumun dikkatle gözlendiğini, virüsün yeniden yayılması durumunda önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artışla 26 bin 70'e çıktı.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.

Pakistan

Pakistan'da yeni tip Coronavirüse yakalananların sayısı son 24 saatte 1523 kişi artarak 24 bin 73 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ülkede 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 564'e çıktı.

Hollanda

Hollanda'da hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 39 artarak 11 bin 192 oldu.

Vaka sayısının 455 artarak 41 bin 774'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 84 artışla 5 bin 288'e ulaştı.

Meksika'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 704'e çıktı.

Vaka sayısının ise 1609 artarak 27 bin 634'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 971 kişi artarak 17 bin 781'e ulaştı.

