‘Özel’ bir konser oldu

Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu koristleri tarafından seslendirilen "Engelsiz Bir Dünya" şarkısının lansmanı, dün Gazimağusa’da yapıldı.

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu koristlerinin, Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda seslendirdikleri, Murat Kemal Kocaballı tarafından yazılıp, Korhan Doğan tarafından bestelenen “Engelsiz Bir Dünya” şarkısının tanıtımı Namık Kemal Meydanı'nda yer aldı.

Ada Işığı Çocuk Korosu Koro Şefi, Müzisyen Erkan Dağlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayallerini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadığını belirterek, "Engelsiz Bir Dünya" şarkısının kısa sürede 30 bin tıklanmaya ulaştığını kaydetti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emir Ali Evcimen, özel gereksinimli bireylerin akranlarından farklılık gösterdiğini belirterek, özel eğitime ihtiyaç duyduklarını, eğitim aldıkça da öğrenerek geliştiklerini söyledi.



Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu, farklılığı olan çocukların dünyasına yapılacak en ufak farkındalığın onların hayatında büyük dokunuşlar yaratacağını vurguladı.Proje sponsorlarından KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da böylesi önemli projeye katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Projenin ana sponsoru olan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise, projede canla başla çalışan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından teşekkür belgeleri takdim edilerek, Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından "Engelsiz Bir Dünya" şarkısı seslendirildi.