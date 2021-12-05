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Dayanışma çağrısı 

CTP, 23 Ocak Erken Genel Seçim hazırlıkları kapsamında startı Lefkoşa Surlariçi’nde verdi

Dayanışma çağrısı 
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 23 Ocak Erken Genel Seçim hazırlıkları kapsamında startı Lefkoşa Surlariçi’nde verdi. Genel Başkan Tufan Erhürman, parti yöneticileri ve aday adayları halkla bir araya geldi. 
Aday adayları ve partililer, “ülkeyi içinde bulunduğu enkazdan kurtarmak için” dayanışma çağrısında bulundu. 

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Ekonomik olarak içinden geçilen zor dönemde CTP heyetinin ziyaretinden memnuniyet ifade ettiği belirtilen Surlariçi esnafı, erken genel seçimlerde CTP’nin vizyonuna ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti. 
Açıklamaya göre, hükümet edenlerin ülkedeki tüm kesimlere olduğu gibi Surlariçi’ne de herhangi bir destek vermediğini kaydeden bölge esnafı, gerek döviz krizi, gerekse pandemiden dolayı olumsuz etkilendiklerini ancak CTP’den oldukça umutlu olduklarını kaydetti. 

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