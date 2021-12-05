Bu yanlış bir tutum

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers katıldığı televizyon programında, “Ekonomi önemlidir diyerek sağlığı yönetmediler. Sağlığı yönetmeden ekonomiyi yönetmek mümkün değildir” dedi.

Rogers, Halkın Partisi’nin 2018 seçimlerinden sonra içinde bulunduğu hükümetlerde çok fazla mesai harcadığını, komitelerde çok aktif bir şekilde yer aldığını, birçok yasanın geçmesinde öncü olduklarını belirtti.

Hükümette bulundukları 3 yılda bakanlıklarda birçok projeler ürettiklerini ve krizler yönettiklerini ifade eden Rogers, o dönemde devlet yönetiminde ciddi sorumluluk aldıklarını ve tecrübe kazandıklarını söyledi.

Muhalefete geçtikten sonra halkın içerisinde olmaya daha fazla zaman bulduklarını anlatan Rogers, bir yılı aşkın bir süredir halkın içinde olan ve halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir parti olduklarını kaydetti. Rogers, seçim döneminde de halkın içerisinde olmaya ve yaptıkları projeleri anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Jale Refik Rogers, “Biz hükümetten ayrıldıktan sonra kurulan azınlık hükümetlerinin yapmadıkları, bizim parti olarak hükümette yaptıklarımızla halkın kıyas yapabilmesi için çok iyi bir ortam yarattı. Halkın Partisi’nin değeri daha çok fark edildi” diye konuştu.



Pandemi başladığı günlerde, sağlık sisteminin buna hazır olmadığını, devlet hastanesinin bir yangından çıktığını hatırlatan Rogers, dünyada endişe verici örnekleri de görerek, doğru zamanda doğru kararlar aldıklarını söyledi.Rogers, çok az insanın hayatını kaybettiği birinci dalgada, sürecin neredeyse sorunsuz atlatılıp, ekonomiyi rahatlatacak bazı kararlar alındığını, süreci hızlı takip edip hızlı adım atabildiklerini anlattı.Rogers, “Üzülerek gördük ki bizden sonrakilerin böyle bir gailesi olmadı. Ekonomi önemlidir diyerek sağlığı yönetmediler. Sağlığı yönetmeden ekonomiyi yönetmek mümkün değildir”

“Hatırlatma dozlarınızı mutlaka olun”

Aşılanmayla ilgili sorulan sorulara da yanıt veren Jale Refik Rogers, şöyle konuştu:

“Üç ayı dolduran her Sinovac aşısı olmuş bireyin bir an önce gidip aşı olması önemlidir. Hastane yatışları ve yoğun bakım yatışlarına baktığımızda bu kişilerin, çoğunlukla aşısız kişiler olduğunu, bazılarının da iki doz Sinovac aşılı olduklarını görüyoruz. Sinovac ülkeye gelen ilk aşı olduğu için ilk bu aşı kullanıldı ve o dönem ağır hastalıktan korumak için önemli bir araç oldu. Ancak şu anda geldiğimiz durumda Sinovac aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuğu yüksek değil. Aynı zamanda Sinovac aşısı koruyuculuğunu diğer aşılara oranla daha kısa sürede kaybediyor. Mutlaka, 3 ay sonra hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor. Asya ülkelerinde yapılan çalışmalarda üçüncü dozun Sinovac, BioNTech veya AsraZeneca olabileceği söyleniyor. Ancak, karma aşıların daha etkili olduğu gösteriliyor. Dolayısyla önerim Sinovac olmuş kişilerin BioNTech ve AsraZeneca hatırlatma dozlarını yapmasıdır.”