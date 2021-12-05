İlk sırada yabancılar

Özlem ÇİMENDAL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bu yıl içinde üniversite kaydı yapan öğrenci sayısının 26 bini aştığını söyledi.

Aynı zamanda UBP- Güzelyurt milletvekili aday adayı olan Ziya Öztürkler, 26 bin 500 yeni kayıttan 3 bin 500’ünün KKTC vatandaşı olduğunu, ilk sırada yabancıların yer aldığını belirtti.

Öztürkler sorularımızı öyle yanıtladı:

Soru: Yüksek öğrenimdeki son durum nedir?

Yanıt: Üniversiteler ülkemizde öncelikle kuruldukları bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlamakta ve bu katkılar süreç içerisinde ülke çapına genellenmektedir. Sağladıkları katkıların uzun süreli olması nedeniyle üniversiteler, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesine de fırsat sağlamaktadır.

Yükseköğrenim, gençlere çağın gerektirdiği akademik donanımları kazandırma, rehberlik yapma ve kendi yeteneklerini keşfedip geliştirme fırsatı sunmaktadır. Günümüz dünyasında yükseköğrenim, sadece meslek kazandırmak için değil, evrensel bireyler yetiştirmek için de öncü bir rol üstlenmiştir. Burada uluslararasılaşma kavramına dikkat çekmek isterim. Uluslararasılaşma ülkemiz için birçok açıdan önemli olup kalite güvencesinin yaygınlaşmasındaki temel itici güçlerden birisini oluşturmaktadır. Üniversitelerimizde uluslararasılaşmanın geliştirilmesinin diğer amaçları ise nitelikli insan kaynağı oluşturmak, dünyadaki değişimlere ayak uydurmak, ekonomik nedenler gibi pek çok farklı nedenler bulunmaktadır.

Ülkemizde 21 üniversite eğitim vermektedir. Pandemiden önce ülkemizde aktif 70 bin yabancı yükseköğrenim öğrencisi ve üniversitelerimizde görev yapan yaklaşık 2 bin 500 yabancı öğretim görevlisi ülkede bulunmaktaydı. Pandemi ile birlikte adadan 40 bin civarında öğrenci ayrılmıştır. Bu öğrencilerin 32 bini TC vatandaşı, 8 bini de 3. ülke vatandaşı öğrencilerdir.

Soru: Bu yıl içinde yeni kayıt yaptıran öğrenciler hakkında bilgi verir misiniz?

Yanıt: Yüz yüze eğitime geçilen bu akademik yılda, ülkemizde yaklaşık 85 bin civarında TC ve 3. ülkelerden yabancı öğrenci bulunmaktadır. 2021-2022 akademik yılında yeni kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı ise 26.500’dür. Bu öğrencilerin uyruk dağılımına baktığımızda:



KKTC Uyruklu Öğrenci 3.500TC Uyruklu Öğrenci 10.0003. Ülke Uyruklu Öğrenci 13.000Toplam : 26.500

Soru: Yüksek öğrenimde en önemli sıkıntılar nedir?

Yanıt: Üniversite kavramı evrensel de olsa, her ülkenin kendine özgü problemleri için kendine has çözümler üretilmesini gerektirir. Üniversite çağında, çoğunluğu gençlikten yetişkinliğe geçiş aşamasında olup adamıza gelen yabancı öğrenciler yeni bir yaşam kurmaktadır. Öğrenim hayatlarını kapsayan geçici bir süre için de olsa öğrenciler ülkemiz halkıyla ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisine girmekte, bu durum bir dizi sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu uyum sürecini sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için tük kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, işletme sahiplerine, ev sahiplerine önemli görevler düşmektedir. Özellikle üniversiteler ile yerel yönetimlerin; toplum ve üniversite işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmaları, düzenlenecek etkinlikler ile halkımız ile üniversite öğrencisinin kaynaşmasını sağlamaları önemlidir.

Diş hekimliğine ilgi var.

Soru: KKTC vatandaşı öğrenciler ağırlıklı olarak hangi bölümleri tercih ediyor?

Yanıt: KKTC vatandaşı öğrencilerin tercih ettiği okullar mezun oldukları lise, takip ettikleri program ve lise başarı derecelerine göre farklılık göstermektedir. Bursluluk ve Sıralama Sınavı, ÖSYM ya da ülkelerin ulusal sınavları ile yükseköğrenime başvuran öğrenciler ders başarılarına göre öncelikli olarak tıp fakültelerini tercih etmektedir. Bunu takiben diş hekimliği, mühendislik, eczacılık, hukuk fakülteleri gelmektedir. Güzel sanatlar lisesi, meslek lisesi, turizm meslek lisesi, ticaret lisesi mezunu öğrenciler kendi dalları ilgili bir yükseköğrenimde eğitim görmeyi tercih etmektedir.