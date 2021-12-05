Rakamlar korkutuyor

KKTC’de dün Covid-19’dan 2 can kaybı daha oldu. Kayıplar 109’a yükseldi. Son 24 saatte 21 bin 374 test yapıldı; 243’ü yerel 306 pozitif vaka saptandı, 304 kişi taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre testleri pozitif çıkanlardan 63’ü daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak gözetim altındaydı, 243 vaka ise yerel.

Vakalardan 78’i Lefkoşa, 104’ü Girne, 28’i Gazimağusa, 10’u Güzelyurt, 17’si İskele, 6’sı Lefke bölgesinden.

KKTC’de toplam test sayısı 4 milyon 189 bin 998’e, toplam vaka sayısı 29 bin 965’e, iyileşenler 26 bin 781’e yükseldi.



Tedavisi devam eden 3 bin 77 kişiden 21’i yoğun bakımda, 80’i Pandemi Merkezi’nde, 2 bin 976’sı merkezi karantinada bulunuyor.

Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 78 bin 7 test neticesinde 428 yeni Covid-19 vakası belirlenirken 2 de can kaybı oldu.

34 yaşındaki erkek ve 80 yaşlarındaki bir kadın hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 601’e, vaka sayısı ise 136 bin 525’e yükseldi.

İskele’de iş kazası

İskele’de önceki gün inşaatın birinci katında tahta kalıbın üzerinde çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düşen isminin ilk harfleri Ş.A.(E-51) olan kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ş.A. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı, bahse konu şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.

Girne’de bıçakla yaralama

Girne’de dün sabah 03.00 sırlarında Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, isminin baş harfleri F.C. olan alkollü olduğu belirtilen 32 yaşındaki bir adamın, bıçakla 29 yaşındaki isminin baş harfleri S.K. olan bir adamı kolunun iç kesiminden ağır şekilde yaraladığı belirtildi.