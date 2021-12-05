Evleri fareler bastı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı İnönü köyü girişinde, sorumsuz kişilerin bıraktığı çöp birikintileri bölgede kirliliğe ve kötü kokulara neden oluyor. Bölge halkının da tepkisini çeken çöp birikintileri karşısında, İnönü Belediyesi’nin de herhangi bir adım atmaması öfkeye neden oldu.

Diyalog muhabirine konuşan bölge sakini Doğay Kızıl, sorumsuz kişilerin bıraktığı çöplerden yayılan koku nedeniyle evde pencere açamaz duruma geldiklerini ifade etti. Evlerin farelerle dolduğunu belirten Kızıl, yılanların mahallede kol gezdiğini de aktardı. İnönü Belediyesi’ne şikayette bulunmasına rağmen konuyla ilgilenilmediğini belirten Kızıl, yetkilileri göreve çağırdı.

Mağusa’da da isyan vardı



Öte yandan Gazimağusa çöplüğünde zaman zaman yaşanan yangınların neden olduğu hava kirliliği, çöplük alanında dün düzenlenen eylemle protesto edildi.Mağusa Kadın Merkezi Derneği önderliğinde "Temiz Hava En Temel Hakkımız" sloganıyla düzenlenen eyleme birçok sivil toplum örgütü de destek verdi ve çöplüğün yakılmasından ötürü kente yayılan koku ve dumanın insan sağlığına zararlarına dikkat çekildi.Eylemde Mağusa Kadın Merkezi Derneği'nden Pelin Üretici hazırlanan basın açıklamasını okudu.