Samsun sanat sezonunu açık hava konserleri ile açtı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu sosyal mesafeli açık hava konserleri ile açtı.

SAMDOB, sezon açılışı açık hava konserlerini, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlediği yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam sağlayarak başlattı.



''Opera ile Oda Müziği Gecesi'' konseri öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişlerinin sağlandı.Konserde seçilen parçaları Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçılarından, keman sanatçısı Bestenaz Yakar, viyola sanatçısı Yasemin Darik Örgüt, viyolonsel sanatçısı Nagehan Seçkin, flüt sanatçısı Hande Çakır, klarnet sanatçısı Kayahan Kayaca ve piyanist Onur Altıparmak seslendirirken, Ecem Günaydın, Ege Oral, Çağıl Han Öztornacı ve Ekinsu Cemgil hazırladıkları koreografilerle geceye renk kattı.