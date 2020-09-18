Türkiye ‘İsyanda’

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şarkıcı Halil Sezai (41), savcılığın talimatı üzerine ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde getirildi. Şarkıcı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Halil Sezai’nin ifadesinde darp ettiğini kabul ettiği ve sopayı eline şaka amaçlı aldığını söylediği öğrenildi.

‘İsyan’ şarkısıyla ünlenen Halil Sezai’nin Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai’yi ifadeye çağırmıştı.

Bir buçuk saat ifade verdi

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai’nin, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “tehdit” suçlarından ifadesi alındı. verdi. Bir buçuk saat ifade veren Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Darp ettiğini kabul etti

Halil Sezai'nin savcılıktaki ifadesinde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darbettiğini kabul ettiği öğrenildi. Sezai'nin ifadesinde eline sopayı şaka amaçlı aldığını, aralarında arbede yaşandığını, ayrıca dini değerleri aşağılama kastının olmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde Hüseyin Meriç’i yaklaşık 2 yıldır tanıdığını belirten Sezai, “Geçmişte Hüseyin Bey’le defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım” dedi.

“Sinirle kendisine birkaç defa vurdum”

İfadesinde “Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım” şeklinde beyanda bulunan Sezai, şu şekilde devam etti:



* Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir.* Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim.* Şahsa bu sırada ‘Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı’ şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur.

“Olay esnasında şehadet getirdiğini duymadım”

Sezai ifadesini şu şekilde sonlandırdı:

* Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır.

* Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darbetmiştir. Ben de yaralandım.

Sezai’nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde beklediği ve henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 10:23