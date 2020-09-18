Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı dün katıldığı bir web televizyonunda soruları yanıtladı.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci başlatmayı planladığını yeniden teyit ettiğini belirterek, “Sn. Guterres’in açıklaması Berlin toplantısının sonucudur. Taraflar önce gayriresmi 5’li toplantıda bir araya gelecek ve oradan çıkacak sonuca göre yol haritası belirlenecek” dedi.

Soru üzerine, Guterres’in bu açıklamasının kendisine destek değil, Kıbrıs sorununun çözümüne destek anlamına geldiğini vurgulayan Akıncı, müzakerelerin de Berlin zirvesinde iki tarafın da anlaştığı ve BM parametrelerinde olduğu gibi 2 bölgeli, 2 toplumlu, eşit 2 kurucu devletin olacağı federal bir yapı temelinde yürütüleceğini ifade etti. 5’li gayriresmi toplantının zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin bir isteği olduğunu, durumun netleşmesini görmek açısından da gerekli olduğunu belirten Akıncı, “Fırsat penceresi kapımızı yeniden çalacak, süreç de Berlin Zirvesi’nde ortaya çıkan zemin üzerinden devam edecek. Ya Federal bir çözüm yolunda ilerleyeceğiz ya da adadaki bölünmüşlük daha da pekişecek” dedi.

“Bir 50 yıla kimse razı değil”



‘Çözüm Odaklı Siyaset’, ‘Toplumsal Konulara Duyarlılık’, ‘Türkiye ile İlişkiler’ ve ‘Bağımsız-Tarafsız Cumhurbaşkanlığı’ başlıklarından oluşan 4 boyutlu siyaseti, önümüzdeki dönemde daha fazla yapmaya çalışacağını belirten Akıncı, Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyasete devam edeceğini, çünkü bunun alternatifinin ne olduğunu hem kendisinin hem de halkın çok iyi bildiğini ifade etti.Taraflar ortak akılda buluşup tüm tarafların kazançlı çıkacağı federasyonda anlaşmazsa bölünmüşlüğün daha da perçinleneceğini belirten Akıncı, adaylığının en temel nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bölünmüşlükten sonra özne olamayacağız ve uluslararası hukukun içine giremeyeceğiz. Bu bizim kaderimiz değil ve bunu istemiyoruz. Bu kararlılık ve irade bizde vardı. Hep derdim bu fırsat bu kapıyı çalacak diye ve Genel Sekreter bu kapıyı çaldı.”Görüşmelerin bir 50 yıl daha gitmesine kimsenin razı olmayacağını da belirten Akıncı, “Zaten Berlin sonrası yapılan açıklama bunun önünü tıkıyor. Ucu açık olmayan, sonuç odaklı, yeni bir müzakere anlayışından bahsediliyor. Crans Montana’da ve 2004’te eksik olan siyasi irade tüm taraflarca gösterilirse sonuca varmak için değil 52 yıl, 52 hafta bile gerekmez” dedi.