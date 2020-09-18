Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını ve hükümet ortağının da “hükümetin sağlığı için” kendisini destekleyeceğini söyledi.

Tatar, Bağımsız aday Kudret Özersay’ın da ikinci tura kalması halinde, kendisinin de Özersay’ı destekleyeceğini belirterek, “Farklı bir durum ortaya çıkarsa bu iş çatlar. Evlilik çatırdar diyorum, bu kadar da net söylüyorum. Kendisine söyledim, günü geldiğinde göreceğiz. Hükümetin devamını bu etkiler” şeklinde konuştu.

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “seçildiğinde 3 ay içinde Kıbrıs meselesini çözeceğim” dediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Önemli tavizler de verdi ama çözemedi. Kimsenin bilgisi yokken Rum tarafına Güzelyut’u da içeren bir harita sundu. Sıfır asker seviyesine geldi. Oysa bizim halkımız Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmez. Karşılığında dönüşümlü başkanlığı, yönetime etkin katılımı bile alamadık.”

“Akıncı’dan farkımız var”

Başbakan Tatar, “Sayın Akıncı’nın çözüm vizyonu bitti mi?” sorusuna karşılık ise şunları söyledi:

“O çözüm vizyonu, bizim çözüm modeli olmamalıdır artık. Halkımız konuyu iyi anlamalıdır. Bu saatten sonra egemen eşitlik temelinde bir anlaşma istememiz lazımdır. Bir de Türkiye’nin etkin fiili garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir.

Bizim Akıncı’dan farkımız var. Akıncı hala siyasi eşitlik adı altında, üniter bir yapıya bizi götürecek tehlikeli bir tutum içindedir. Oysa Rum Tarafı siyasi eşitliği bile kabul etmiyor. Onu bile kabul etmeyen adamla nasıl anlaşacaksın? Artık zaman yok. Kıbrıs Türkü’nü bir 5 yıl daha oyalamayalım ve dünyaya da bu mesajı verelim. Seçim de mesaj vermek için çok büyük bir fırsattır.”

Ne kadar dayanabiliriz?

Salgının son durumuyla ilgili üzgün olduğunu belirten Tatar, aldıkları tedbirlerle KKTC’yi koruma altına aldıklarını ifade ederek, “Evet, bir süre kapattık, iç bulaşı önledik ama nereye kadar dayanabiliriz” dedi.



Tatar, ada ekonomilerinde belli sektörlerin ayakta durması gerektiğini, bu sektörlerin desteklenmemesi durumunda devletin gelirlerinin geriye gideceğini ve mükellefiyetlerini yerine getiremez bir duruma gelebileceğini belirtti.



“Muhalefet, sorumsuzca konuşuyor”

Muhalefetin, salgınla mücadele konusunda “sorumsuzca konuştuğunu” söyleyen Tatar, “Tüm faturayı Ali Pilli’ye çıkarmak yanlış. Sağlık Bakanlığı bir bütündür ve orada bir ekip var. Siyaseten Pilli’yi vuracaksınız diye, o insanlara da vurmuş oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

Tatar, iç bulaşın esas sebebinin, çift PCR uygulamasıyla ülkeye giriş yapan kişilerin, 10 gün sonra pozitife dönmesi olduğunu belirterek, “Şimdi ben negatif olabilirim ama eğer kaptıysam, 10 gün sonra pozitif olabilirim. Bunu limanlarda yakalayamazsınız. Yaptığımız çift PCR gibi uygulamalar yerel bulaş riskini azaltıyor ama gelen kişilerin yüzde 10’u, 10 gün sonra pozitife dönebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Seçimi ikinci turda kazanırız”

Hem başkalarının hem de kendisinin çeşitli anketler yaptırdığını belirten Tatar, “Sonuçlara göre ilk turda birinci sıradayız, ikinci turda da biz bu işi alıyoruz” dedi.

Tatar, seçimi kazanmaması halinde genel başkanlık görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, “Ben partinin genel başkanıyım, kurultay ile geldim, kurultay ile giderim” şeklinde yanıt verdi.

