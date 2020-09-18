Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, gençlere çağrıda bulunarak seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Gençlik Konseyi kurulacağını belirtti ve “Yeni zamanlar, sizin zamanlarınız olacak” dedi.

Denktaş, yayınladığı videolu mesaj ile gençlere seslendi.

Konuşmasında ülkede siyasette yaşanan olumsuzluklar nedeniyle gençlerin apolitik bir duruma geldiğine değinen Denktaş, gençlere çağrı yaparak “hiçbir şey değişmez” algısına bağlı kalmamalarını ve çok şeyin değişebileceğini vurguladı.

Kendisinin 30’lu yaşlarda siyasete adım attığını anımsatan Denktaş, bugün gençlerin sıklıkla kullandığı cep telefonlarının ülkeye gelmesi, internetin gelişmesi ve özel yayıncılığın başlamasının kendi çalışmaları ile ülkeye yapılan kazanımlar olduğunu dile getirdi.

Gençlere kesinlikle apolitik kalmaması tavsiyesinde bulunan Denktaş, gençlerin düşüncelerini çok iyi bildiklerini söyledi ve “Sizinle yapacağımız çok iş var” dedi.



Denktaş, konuşmasında gençlere bir de söz vererek seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığında atanacak Gençlik Özel Temsilcisi altında kurulacak Gençlik Konseyi ile gençlerin sesinin Cumhurbaşkanlığı’nda duyulacağını belirtti.Denktaş bu ülkenin geleceğini gençlerle birlikte daha ileriye götüreceğine değinerek : “Eski normalden yeni normale geçiyoruz. Yeni zamanlar, sizin zamanlarınız olacak” dedi.

Guterres’in açıklamasını değerlendirdi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, BM Genel Sekreteri’nin seçimlerden sonra Kıbrıs görüşmeleri için siyasi sürecin yeniden başlayacağı açıklamalarını değerlendirerek “Biz bu masaya gideriz ancak ne için gittiğimizi bilirken nasıl kalkacağımızı da bilmek isteyeceğiz” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 5’li Konferans girişimlerinin başlamasının zaten beklenmekte olduğunu, BM Genel Sekreteri Guterres’in, 22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi düzenlediği basın toplantısında konuya atıfta bulunarak seçim sonrası girişimlerine başlama kararlığında olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

“Sayın Guterres’in beklediğimiz bu açıklaması 11 Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir” diyen Denktaş, “Sayın Guterres açıklamasında Güven Artırıcı Adımların önemine dikkat çekerken bazı adayların Maraş konusunda yapmış oldukları acemice açıklamaların ve Kıbrıs Rum tarafının hidrokarbonlar konusundaki girişimlerinin yansıması olarak değerlendirdiğimiz bir uyarıda da bulunarak, görüşme sürecini berhava edecek tek yanlı adımların atılmaması çağrısını yapmıştır” dedi.