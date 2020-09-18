Toplumsal mücadele önerildi

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Sendikal Platform, Başbakanlık önünden siyasi partilere ve örgütlere seslenerek, halkın sağlığını korumak adına sorumluluk alınmasını istedi, yaratılan felaketin toplumsal tepki ve mücadeleyle önlenebileceğini söyledi.

Sendikal Platform, dün Başbakanlık önünde açıklama yaptı, “UBP-HP Hükümeti Halk Sağlığına Zararlıdır,” “Karantinasız Girişlere Hayır” pankartı açtı.



Sendikal Platform adına ortak açıklamayı Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan okudu.Özdoğan, Sendikal Platformun 5 maddeden oluşan, “ülkeye gelenlerin karantinada kalması, salgının boyutunun tespiti içi vatandaşlara rastgele test yapılması, sağlık sisteminin güçlendirilmesi; pandemi hastanesinin bir an önce tamamlanması, yeniden kapanmamak adına radikal tedbirlerin alınması ve ekonomik önlem” taleplerini dile getirdi.Açıklamada, UBP-HP hükümeti “sorumsuzlukla”, “iradesizlikle”, “gazino ve özel hastane patronlarına hizmet etmekle”, “halkı değil seçimi düşünmekle” suçlandı, “Halk bunun bedelini, sağlığıyla, çocuklarının alamadığı eğitimle, ekonomik faaliyetlerin çökmesiyle ödüyor. Yaratılan yıkımın sorumlusu UBP-HP hükümetidir” denildi.