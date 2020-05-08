Sanatçı Petr Subbotin, Coronavirüs sürecini canı sıkılan heykel ile anlattı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüsün yayılması ile birlikte sanatçılar da salgını ve mücadeleyi farklı bakış açılarıyla ve uygulamalarla anlatmayı sürdürüyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Petr Subbotin Coronavirüs salgınına karşı mücadeleyi "Sebep ve Sonuç" adını verdiği heykeli 'canı sıkılan insan' tasviriyle anlattı

Sanatçı Petr Subbotin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ortaya çıkardığı heykel ile insanların dikkatsizliğine adanmışlığı anlatırken, can sıkıntısının sadece insana özgü bir özellik olduğunu vurguluyor. Sanatçı Petr Subbotin açıklamasında "Bu eser insanın dikkatsizliğine adanmıştır. Dünya, fenomenlerin, süreçlerin ve nesnelerin kaosu değildir, aksine düzenli, birbirine bağlı olan bir bütündür. «Sebep ve sonuç» kategorisi bu bağlantının belirli biçimlerinden biridir. “Sebep ve sonuç” kategorisi, bir kişinin dünyayı bilmesi için gerekli bir koşuldur" ifadelerini kullandı.