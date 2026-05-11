Üreticiye moral

İskele Belediyesi ile Arıcılar Birliği iş birliğinde bu yıl ilk kez Uluslararası Bal Hasat Şenliği düzenlendi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda saat 10.00’da resmi açılışla başlayan etkinlik gün boyu devam etti.

KKTC’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen arıcılar ile Azerbaycan ve Özbekistan’dan katılımcılar şenlikte bir araya geldi.

Etkinlikte doğal bal çeşitleri, arı ürünleri ve geleneksel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, konserler, halk dansları gösterileri, çocuk etkinlikleri ve sürpriz hediye çekilişleri de düzenlendi.

Açılışa İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanı Bedreddin Hasratov, Özbekistan Arıcılar Birliği Başkanı Erkin Nazarov ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da etkinlik alanını ziyaret etti.

Başkan Sadıkoğlu, arıcılığın doğaya saygının, sürdürülebilir üretimin ve kırsal kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. İskele Belediyesi’nin üreticilere destek vermeye devam edeceğini belirten Sadıkoğlu, Ana Arı Üretim Tesisi ile Bal Şoklama Aracı gibi projelerle bölgedeki arıcılığın gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.

Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara ise ülkede 500 aktif arıcı ve 25 bin koloni bulunduğunu belirterek, Kıbrıs arısını ve balını uluslararası alanda markalaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.