"Telkari" ve "kazaziye" öğreniyorlar, ürünlerin satışından gelir elde ediyorlar

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklular, düzenlenen kurslarda hem geleneksel el sanatlarından "telkari" ve "kazaziye"yi öğreniyor hem de ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Trabzon Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara yönelik el sanatları kursları düzenleniyor.

Telkari ve kazaziye kursuna katılanlar, usta çırak ilişkisinde bu geleneksel el sanatlarını öğreniyorlar.

Kursu tamamladıktan sonra kurumda oluşturulan atölyede çalışmaya devam edenlerin hazırladıkları takı, tepsi, çay tabağı, takunya gibi ürünler, yıl içinde düzenlenen çeşitli fuarlarda açılan stantlarda satışa sunuluyor.

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlü ve tutukluları meslek edindirmeye yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Faaliyetler kapsamında kurslar düzenlendiğini, ardından atölyeler oluşturulduğunu belirten Yıldız, bunlardan birinin de telkari ve kazaziye örücülüğü kursu olduğunu ifade etti.

Yıldız, telkarinin Trabzon'a özgü el sanatı olduğunu, bu sanat kullanılarak hazırlanan ürünlerin de vatandaşlardan ilgi gördüğünü vurguladı.

Usta öğretici Gönül Bozkurt ise kursların başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kazaziye ile bileklik, küpe, püskül ve imame gibi ürünler, telkariden ise tepsiden takıya kadar çok sayıda eşya hazırladıklarını ifade eden Bozkurt, "Arkadaşlara önce bunları örme işini öğretiyorum daha sonra tasarım yapıp birer ürün haline dönüştürüyoruz. Güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.