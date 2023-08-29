Yaşam alanı Antalya ve civarı olan 300'ün üzerinde kelebeğin kanat şekilleri incelenip ipek dokuma üzerine işlenerek hazırlanan kostümler, gerçekleştirilen defileyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenmenin yaşama katacağı değerleri vurgulamak, çevreye, endemik hayvanlara dikkati çekmek için çalışma yapıldı.

Yaşam alanı Antalya civarı olan 300'ün üzerinde kelebek incelenerek, aralarından 3'ü endemik 12 farklı kelebeğin kanat şekilleri, enstitüde kursiyerlerin tezgahlarda dokuyarak, doğal boyalarla renklendirdiği ipek üzerine işlendi.

Doğanın ve kelebeklerin eşsiz güzelliğiyle buluşturularak hazırlanan özgün elbiseler, tarihi Kaleiçi'nde düzenlenen defileyle sergilendi.

"Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak" giysisi özel tasarımları ve Antalya'nın endemik kelebeklerinin giysi tasarımına dönüştüğü "Antalya'nın Kelebekleri" defilesi beğeni topladı.



Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023, 09:48