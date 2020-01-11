‘Biz Böyleyiz’ filminin galasına katılan ünlülerin rüküşlükleri ön plana çıktı

Biz Böyleyiz filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Gupse Özay, Barış Arduç, Hülya Avşar, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Keremcem, Aras Bulut İynemli ve Buğra Gülsoy gibi pek çok ünlü ismin katıldığı galada, kadınların rüküşlükleri adeta 'Siz neden böylesiniz' dedirtti.

Her zaman şık ve cool tarzıyla görmeye alışık olduğumuz ama mor deri takımı ile hayal kırıklığı yaşatan Serenay Sarıkaya, basma desenli etek, eteğin içine soktuğu kazakla nasıl bir stile sahip olduğunu anlamadığımız Gupse Özay, içine bohem bir elbise giyip, üzerine kürk ceket tercih ederek stilinde ne yapacağına karar verememiş Hülya Avşar, geceye isteksiz gelmişler gibiydi… Tabii Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci’nin stillerine lafımız yok. Hatta Özpirinçci’nin yeni imajı kendisine çok yakışmış.

