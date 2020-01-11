Meritta, “Deniz Kaplumbağası Evlat Edindirme” projesini hayata geçirdi

Deniz kaplumbağaları hakkında toplum bilincini artırmayı hedefleyen ve yaşanabilir bir doğa için çalışmalar sürdüren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, doğa ve hayvan sever kitleleri bir araya getirebilmek amacıyla çok anlamlı bir projeye daha imza attı. Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Merkez, tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının sağlıklarına kavuşarak yeniden denize salınmaları sürecine ortak olmak isteyen duyarlı kişiler için “Deniz Kaplumbağası Evlat Edindirme” projesini hayata geçirdi.

Bir deniz kaplumbağasına umut olun

Projeyle ilgili detaylı bilgiler aktaran Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Bağış karşılığında bir deniz kaplumbağasını evlat edinen kişiler, kaplumbağanın bakım ve tedavisine eşlik edebilecek, genel durumu ile ilgili haftalık bilgi alabilecek ve kaplumbağa denize geri dönerken yanında olabilecektir. Ayrıca denize gönderilen kaplumbağanın marka numaraları evlat edinenler ile paylaşılacak ve kaplumbağa tekrardan görüldüğünde evlat edinenlere haber verilecektir” dedi. Deniz kaplumbağalarını ve doğalarını korumak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların, emeklerini esirgemeyen ve faaliyetlere gönül veren duyarlı kişilerin giderek artmasıyla her geçen gün daha fazla anlam kazandığını ifade eden Kara, “Evlat Edindirme Projemiz ile ailemiz daha da büyüyecektir” dedi.

Herkes bir deniz kaplumbağası evlat edinebilir

Tüm canlıları ile doğamızı kucaklamamız gerektiğini savunan Kara, evlat edindirme projesi ile herkesin bir deniz kaplumbağasının özgürlüğüne tekrardan kavuşabilmesine destek olabileceğini belirtti. Evlat edinme süreci ile ilgili merak edilen her türlü konuda detaylı bilgi almak için 0533 862 79 31 numaralı telefondan Merkezle iletişime geçilebileceğini kaydeden Kara, herkesi bu özel projeye katkı koymaya davet etti.

