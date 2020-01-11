Müzik albümü  takdim edildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Dudu Kılınç Cumaoğulları Başkanlığındaki Mağusa Kültür Derneği heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları, son dönemlerde Derneğin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler vererek Liselerarası Ses Yarışmasının Geçen sene ve bu seneki birincileri olan Nezire Tuğra ve Aysu Mişon ile birlikte ziyareti gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Cumaoğulları, ziyarette Başkan Uluçay’a bu yıl hazırladıkları müzik albümünü de takdim etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Derneğin sadece kültürel alanlarda değil başka bir çok alanda da Mağusa başta olmak üzere ülkeye önemli katkıları olduğunu dile getirerek bu çalışmaların yöneticiler için de motivasyon yarattığını ifade etti.

Liseler Arası ses yarışmasına katkı koyan herkese teşekkür eden Uluçay, bu tip özverili çalışmalarla ülkenin daha ileri noktalara taşınacağına inanç belirtti.

Gençleri de kutlayan Uluçay, gençler için bu tip organizasyonların daha da yaygın olarak yapılmasını diledi.

Başkan Uluçay, bu yıl yapılacak organizasyon için de Dernek yönetimine başarılar diledi.