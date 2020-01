Partinin değil halkın adayı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere Halkın Partisi’ne (HP) istifasını sunmasının ardından tüzük gereği HP Genel Başkanı görevini üstlenen Yenal Senin, BRT’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, şu anda geçici olarak görevi devraldığını belirten Senin, kurultayın ne zaman yapılacağını, Genel Sekreterliğe hangi ismin vekalet edeceğini, tüm yol haritasını Parti Meclisi’nin toplanarak belirleyeceğini, tamamen parti tüzüğüne uygun adımlar atıldığını belirtti.

Kudret Özersay’ın bağımsız adaylığını değerlendiren Yenal Senin, Özersay’ın bakanlıktan ayrılmamasına ilişkin eleştirileri de cevapladı:

“Kudret Özersay, 2015 yılında bağımsız aday olarak ilk siyaset sınavını verdi. Her zaman cumhurbaşkanlığının, toplum liderliğinin partiler üstü bir pozisyon olduğunu düşündüğümüzü deklare ettik. Sadece Halkın Partisi’nin değil, ‘halkın’ adayı olması gerektiği için parti başkanlığından istifasını verdi.

Sayın Özersay, şu an Halkın Partisi milletvekilidir. UBP ve HP koalisyonunda da hükümet ve koalisyon protokolüne imza atan kişidir. Her zaman şunu savunduk; bir seçime giderken devlet işlerini aksatma lüksümüz yoktur. Bu konu Parti Meclisi’mizde de incelenecek olsa da; kendisinin Dışişleri Bakanı olarak görevini devam ettirmesi sorun değil, sorumluluktur. Nasıl ki; Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladıktan sonra, seçim sonrası kazanan resmi olarak açıklanana kadar görevini sürdürecekse Sayın Özersay da görevini devam ettirecektir. Bu doğal bir süreçtir. Son 24 saattir; KKTC’nin dört bir yanından gelen mesajlara baktığımızda; parti başkanlığını askıya almadan doğrudan istifa ederek bağımsız aday olmasının desteklendiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Elbette eleştiriler de olacaktır.”

Adaylığı, istişare ve fikir birliği ile oldu

Parti içi istişare ve fikir birliğinden sonra adaylık sürecinin başladığını aktaran Yenal Senin, Özersay’ın ilk adaylık işaretini partinin 4. yıl kutlamasında verdiğini, kutlamanın ise, halktaki Halkın Partisi algısını son derece iyi yansıttığını anlattı ve şöyle dedi:

“Oldukça güçlü, iddialı, binlerce kişinin katıldığı, halktaki Halkın Partisi algısını çok güzel yansıtan bir kutlamaydı. Kudret Özersay, ‘Ben Kıbrıs Türk toplumu için gereğini yapacağım’ diyerek ilk mesajını da orada verdi. Ardından gerek parti meclisi gerek bölgelerden partili ve parti dışındaki kişilerden gelen olumlu tepkiler üzerine adaylığını duyurdu. Bazı manipülasyonlar yapılıyor ancak yaşanan süreç budur. Polemiklerle kaybedecek vakit yoktur.”

“2015’te söylediklerinin çoğu gerçekleşti”

HP Genel Başkanı Yenal Senin, Kudret Özersay’ın adaylık açıklamasında ortaya koyduğu vizyonu şu sözlerle değerlendirdi:

“Sayın Özersay’ın bırakın Halkın Partisi’nin kuruluşunu, daha önce ortaya koyduğu bir vizyon vardı. 2015 öncesi söylediği çoğu şeyin bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Popülist bir söylem benimseyip çıkıp ‘Ben yarın bu işi çözerim, barış hemen şimdi’ demedi. Farklı bir metodoloji, bir paradigma değişikliği benimsedi; toplumlararası işbirliğinin öne çıkarılması gerektiğini, Maraş konusunda adımlar atılacağını o zaman da söylemişti. Bu noktalar temelinde gündemin doğalgaz, Brexit gibi güncel konularını da kapsayan bir vizyon ortaya koyan bir Cumhurbaşkanlığı profili var karşımızda. Partimizin politikasıyla da örtüşüyor. Sadece Kıbrıs görüşmelerine odaklanmayan, iç siyasete yönelen, şeffaflığı esas alan, dünyadaki değişimi dikkate alan bir vizyondan bahsediyoruz.”

Senin, Halkın Partisi’nin seçim çalışmalarına henüz başlamadığını, Parti Meclisi’nin alacağı kararın önemli olduğunu vurguladı.