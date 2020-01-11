Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 6’ncı hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 6’ncı hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 6’ncı hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Özge Özkayacan/Girne

2) Seval Arkan/Girne

3) Havva Sağdeniz/Zümrütköy

4)Süreyya D.Altın/Kaymaklı

5)Hilmiye Demirer/Yenikent

Fanlı soba:

1)Sezgin Gündaş/Yenierenköy

2) Celal Kasapoğlu/Gönyeli

3) Gülsen Engür/Lefkoşa

4)Nazan Hacımusa/Hamitköy

5)Hasan Dahlamer/İnönü

Ütü:

1)Hasan Sunisi/İnönü

2) Günfer Bayur/Gönyeli

3)Fatma Abraş/Dağyolu

4)Ahmet Akkunt/Göçeri

5)SRahşan Çetinkaya/Gönyeli

Tost makinesi:

1)İldeniz Kanlı/Gönyeli

2)Hülya Afkaçoğlu/Yenierenköy

3)Musa Güler/Sütlüce

4)Mustafa Ulukök/Kuzucuk

5) Ahmet Bensel/Taşkınköy

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2020, 14:19