Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 6’ncı hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 6’ncı hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 6’ncı hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Özge Özkayacan/Girne
2) Seval Arkan/Girne
3) Havva Sağdeniz/Zümrütköy
4)Süreyya D.Altın/Kaymaklı
5)Hilmiye Demirer/Yenikent
Fanlı soba:
1)Sezgin Gündaş/Yenierenköy
2) Celal Kasapoğlu/Gönyeli
3) Gülsen Engür/Lefkoşa
4)Nazan Hacımusa/Hamitköy
5)Hasan Dahlamer/İnönü
Ütü:
1)Hasan Sunisi/İnönü
2) Günfer Bayur/Gönyeli
3)Fatma Abraş/Dağyolu
4)Ahmet Akkunt/Göçeri
5)SRahşan Çetinkaya/Gönyeli
Tost makinesi:
1)İldeniz Kanlı/Gönyeli
2)Hülya Afkaçoğlu/Yenierenköy
3)Musa Güler/Sütlüce
4)Mustafa Ulukök/Kuzucuk
5) Ahmet Bensel/Taşkınköy