Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 6’ncı hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 6’ncı hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 6’ncı hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 6’ncı hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:       
1)Özge Özkayacan/Girne
2) Seval Arkan/Girne
3) Havva Sağdeniz/Zümrütköy
4)Süreyya D.Altın/Kaymaklı
5)Hilmiye Demirer/Yenikent

Fanlı soba: 
1)Sezgin Gündaş/Yenierenköy
2) Celal Kasapoğlu/Gönyeli
3) Gülsen Engür/Lefkoşa
4)Nazan Hacımusa/Hamitköy
5)Hasan Dahlamer/İnönü

Ütü:
1)Hasan Sunisi/İnönü
2) Günfer Bayur/Gönyeli
3)Fatma Abraş/Dağyolu
4)Ahmet Akkunt/Göçeri
5)SRahşan Çetinkaya/Gönyeli

Tost makinesi:
1)İldeniz Kanlı/Gönyeli
2)Hülya Afkaçoğlu/Yenierenköy
3)Musa Güler/Sütlüce
4)Mustafa Ulukök/Kuzucuk
5) Ahmet Bensel/Taşkınköy

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2020, 14:19
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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