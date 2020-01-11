Demtur Travel, Şubat ayında bir çifte muhteşem bir tatil imkanı sunuyor

Yeni yıl çekilişi ile bir çifte unutamayacakları bir yılbaşı tatili yaşatan Demtur Travel’ın yeni çekilişine katılım oldukça yüksek. Çekiliş rotasını Tayland’ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket olarak belirleyen Demtur, Şubat ayında bir çifte muhteşem bir tatil imkanı sunuyor.

28 Şubat – 5 Mart 2020 tarihleri arasında Phuket’te rüya gibi bir tatil kazanmak isteyenler, @demturtravel.kktc ve @demturrentacar instagram hesaplarını takip ederek, kampanya görselini beğenip, yoruma en az iki farklı arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılabilecekler. Katılımcılar ne kadar fazla arkadaşını etiketler ise o kadar şansını arttırabilecek.

Talihlinin, Kuzey Kıbrıs’ta olması durumunda, çekilişe, belirtilen tatil döneminde geçerli olmak koşulu ile Ercan - İstanbul çift yön uçak bileti dahildir. Çekilişi kazanan talihlinin ve beraber gideceği kişinin yurtdışı seyahati için geçerli bir pasaport sahibi olması zorunludur.

Kampanyaya son katılım tarihi, 26 Ocak 2020 olup, çekiliş 31 Aralık 2020’de saat 11:00’da, Demtur Travel’da tasdik memuru ve avukat huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, Demtur Travel instagram hesabından canlı yayınlanacak. Kampanya ile ilgili tüm detaylar www.demturtravel.com adresinde yayınlanmakta olup, tüm katılımcılar, web sitesinde yer alan katılım koşullarının tümünü eksiksiz okumuş ve kabul etmiş sayılacak.